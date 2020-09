Durante el último tiempo han surgido con fuerza distintas voces que proponen postergar la elección de Gobernadores Regionales para el próximo año, por distintas razones, entre ellas; la propagación del covid_19, la crisis social y económica que afecta a nuestro país, la necesidad de racionalizar el calendario electoral.

Coyhaique.- A esto se suma el proyecto de ley ingresado, la semana pasada, por los Senadores Claudio Alvarado (UDI), Jaime Quintana (PPD) y Rodrigo Galilea (RN) que busca aplazar estas elecciones para noviembre del 2021 con la idea de avanzar en los temas pendientes para tener autoridades empoderadas.

Ante esto, los Consejeros Regionales señalaron que una decisión así es inaceptable, más hoy cuando la crisis que vivimos requiere de un rol protagónico y nuevos liderazgos que deben ser asumidos desde las regiones.

Al respecto, el presidente del CORE, Sergio González, destacó la importancia de realizar estas elecciones en nuestro país. “La elección de Gobernadores Regionales es un hito fundamental en la descentralización de nuestro país y para que las regiones tomen el real valor que significa administrar y decidir sobre sus propios recursos. El pretender aplazar mañosamente una elección tan trascendental para los chilenos de una forma es no tener seriedad para gobernar”.

“Creo que es importante que las regiones fijen posiciones al respecto, porque más allá de las imperfecciones que tenga la ley que crea la elección de gobernadores regionales, es importante que en poco tiempo y con voluntad política se puedan ir asignando más atribuciones. Lo más importante aquí es que se ha dado un paso importante hacia adelante y es de esperar que no se retroceda en dos” enfatizó el presidente del CORE.

En la misma línea el Consejero Regional, Carlos Campos, indicó que “salen voces con querer aplazar lo que es la elección de Gobernador Regional. La verdad es que yo no estoy de acuerdo. Tenemos que dar el paso y creo que es la oportunidad, ya veremos cómo lo vamos arreglando y empoderamos más a este Gobernador Regional y le damos cierto el espacio que merece y que necesitamos en las regiones”

“Hoy día, el primer paso es votarlo, es lograr la elección popular, es hacer que la gente elija a su Gobernador Regional que vendría a reemplazar al Intendente. Por lo tanto, hoy es relevante y esas voces que dicen que aplacemos son las que siempre salen cuando se trata de descentralizar, porque empoderar a las regiones al centralismo no le gusta, no le gusta ceder poder” finalizó el consejero Campos.

Desde el CORE ponen énfasis en que la elección de Gobernador Regional es un hito político y simbólico que representa el comienzo de una nueva etapa para las regiones, que apunta a la descentralización poniendo por delante a los distintos territorios, con mirada local y con representantes de los habitantes de regiones, por lo tanto, no se trata de cualquier elección, se trata de un hecho histórico del cual todos debemos sentimos parte.