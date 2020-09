Geoconda Navarrete justificó la determinación señalando que la comuna ha experimentado “un brote significativo” agregando que “es una medida que lo único que busca es mantener contenido el Covid-19 dentro de Coyhaique y que no emigre a otras comunas”.

Coyhaique.- El 25 de marzo pasado, las autoridades de gobierno anunciaron el primer caso positivo por Covid-19 en Coyhaique. Ciento setenta y tres días después, la Intendente Geoconda Navarrete anunció un cordón sanitario para la comuna –a contar de este martes 15 a las 05:00 de la mañana, debido al aumento explosivo de casos en las últimas jornadas, totalizando un total de 101 casos en la comuna más populosa de la región, de los cuales 46 son activos.

Esas cifras motivaron a la Intendente Geoconda Navarrete, junto a las autoridades de salud, a sostener reuniones y conversaciones con el ministro de la cartera, Enrique Paris, quien la mañana de este lunes 14 firmó la resolución exenta N°772 solicitada por la Ejecutivo que decreta cordón sanitario de manera indefinida.

Según explicó la Intendente Geoconda Navarrete, la medida apoyada por el MINSAL, busca “mantener contenido el brote dentro de Coyhaique y que no emigre a otras comunas. Hoy día tenemos, a seis meses de pandemia, cinco comunas que afortunadamente no han presentado casos de Covid-19 positivo y queremos que eso se mantenga así”, dijo la primera autoridad.

Navarrete explicó además que la medida de cordón sanitario, la cual le fue informado oportunamente a los alcaldes y gobernadores, tendrá carácter de “indefinida, hasta que las condiciones sanitarias lo permitan reevaluar porque sabemos que alrededor de los casos positivos que tenemos –que son los más altos- hay un gran número de contactos estrechos que están a la espera del estudio epidemiológico y que en los próximos días podrían también salir positivos y estamos hablando de más de 600 personas por distintos motivos”, agregó.

Consultada la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, sobre la eventualidad de que otras comunas entren en la misma fase de Coyhaique, la autoridad sanitaria recordó que en la actualidad “siguen plenamente vigentes la negativa de desplazamiento a segundas viviendas por lo tanto, todas las comunas que no permitan ir y volver en el día, no podrán desplazarse a otra comuna o segunda vivienda, situación que será controlada por cada municipio en cada barreras municipales”.

¿Qué implica?

De acuerdo a lo estipulado en la resolución, el cordón sanitario prohíbe el ingreso y salida de un lugar determinado. Para el ingreso y salida se requerirá de salvoconducto individual, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo, para asegurar el abastecimiento básico y los servicios esenciales en dicho lugar.

Lo anterior, implica que ninguna persona podrá ingresar ni salir de Coyhaique; medida que será vigilada en los dos controles dispuestos en el kilómetro 57 de la ruta Coyhaique-Aysén y en el sector El Blanco a contar de las 05:00 de la mañana.

Así lo explicó el General de la Defensa Nacional, Joaquín Morales, quien precisó que “todas las personas que salgan, o intenten salir de este control, tiene que dar cumplimiento al instructivo de desplazamiento emitido por el Gobierno donde se estipula que las personas que requieran salir deben tener causales por fallecimiento, por tratamiento específico médico o por una mudanza, acompañando los respectivos documentos” añadiendo que además se emitirá “un permiso único colectivo que se tiene que sacar en Comisaría Virtual y que está asociado a actividades esenciales”.

Precisamente, y pensando en que hay personas que viven en las afueras de la zona urbana de la ciudad, en sectores como El Blanco, Valle Simpson, Villa Ortega , entre otros es que, la Ejecutivo les pidió “que quienes no tengan nada que venir a Coyhaique, no lo hagan”.

Adicionalmente, las autoridades señalaron que fueron suspendidos todos los cometidos funcionarios de los servicios públicos desde Coyhaique a cualquier punto de la región, medida que busca evitar es desplazamiento “y se va a mantener mientras no tengamos un escenario epidemiológico distinto”, advirtieron.