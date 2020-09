La Comisión Regional de Seguridad de Tránsito se refirió a crear conciencia en torno al peligro de beber y conducir, pese a las restricciones para la movilidad y capacidad de personas para reuniones, impuestas por la autoridad sanitaria en estas festividades.

Aysen.- Un llamado a celebrar en casa y, en caso de salir, conducir con prudencia para evitar accidentes de tránsito es el objetivo central de la campaña de seguridad vial para Fiestas Patrias, presentada hoy por la Comisión Regional de Seguridad de Tránsito (CORESET). En esta oportunidad se contó con la presencia de Intendencia Aysén, SeremiTT, Directora SENDA, Seremi de Salud, Seremi de Gobierno, Jefe de la Defensa Nacional y Onemi.

Ante la recién anunciada medida del cordón sanitario a aplicar en la ciudad de Coyhaique, así como las restricciones al número de personas que pueden participar en encuentros familiares o la prohibición de visitar segundos domicilios, la Intendente Geoconda Navarrete indicó que: “Tenemos que estar unidos trabajando por el bienestar de la población regional. Este año será una celebración distinta donde todos estarán llamados a mantenernos en nuestras casas, en recordar nuestro aniversario patrio de forma más responsable, evitando el desplazamiento y la propagación del virus Covid-19. Quienes conducen o se trasladan de forma peatonal pueden sufrir accidentes por no ir atentos a las condiciones del tránsito”.

Asimismo el seremiTT Fabián Rojas se refirió al aumento de muertes en la región producto de accidentes de tránsito. En este punto, la autoridad solicitó poner especial atención a evitar el exceso de velocidad, una de las principales causas de accidentes y un factor que agrava las consecuencias de los siniestros viales.

“Al celebrar se tienen que tomar las medidas de prevención. Los que se desplacen dentro de las ciudades o dentro de la región, no pueden conducir en estado de ebriedad, tampoco a exceso de velocidad. Este año no tenemos buenas noticias, a la fecha llevamos 5 personas fallecidas por accidentes de tránsito. El año pasado a la fecha ésta cifra era de una persona. Esperamos que al término de estas fiestas patrias, estemos comentando de que no hubo afectados por accidentes de tránsito, ni lesionados o muertos”, señaló Rojas.

Desde el Servicio Nacional para la Prevención y Rehabilitación del Consumo de Drogas y Alcohol, SENDA, su directora regional, Katherine Hunter, informó que el año pasado en las festividades patrias se realizaron 1300 controles de alcohol a conductores y que este año también se repetirá este procedimiento. “Considerando el contexto sanitario nos hemos enfocado en hacer un llamado a las familias a estar en sus casas. Sin perjuicio de ello estamos conscientes que el desplazamiento en las vías se puede dar y por tanto estamos con trabajo planificado. El conducir es incompatible con el consumo de alcohol y otras sustancias considerando que provocan siniestros que no solo nos afectan a nosotros, sino que también a la familia y a la comunidad completa”, agregó.

Finalmente la seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, enfatizó en las medidas de higiene para prevenir el contagio del Covid-19, aún más si existirán traslados hacia espacios públicos. “El llamado de este año tiene que ver con la utilización de la mascarilla, la fiscalización ciudadana que sin duda debe cumplir un rol fundamental para combatir esta pandemia. También el distanciamiento social y el lavado frecuente de manos. Nuestro mensaje apunta a minimizar el desplazamiento y la movilización, recordemos que el virus no se mueve solo sino que con las personas”, recalcó la autoridad sanitaria.