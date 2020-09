Un llamado a la comprensión y a respetar el cordón sanitario para Coyhaique –que se implementó hoy a contar de las 05 dela mañana- hizo la Intendente Regional, Geoconda Navarrete, atendiendo así el alza de casos por Covid-19 en las últimas jornadas en la capital regional.

Coyhaique.- Sobre el citado cordón, Geoconda Navarrete reiteró que “lo que busca es impedir que el virus se expanda a otras comunas y por eso queremos apelar a la comprensión de todas las personas para que respetemos esta medida. Obviamente es algo que no nos gusta, pero los datos nos preocupan y debemos ser muy activos porque hoy nuestra tarea principal es cuidar la salud de nuestra gente. Por eso, espero que la ciudadanía acate el cordón sanitario y así evitemos un contagio mayor”, dijo.

Por lo mismo, instó a la comunidad regional a “ser respetuosos y pacientes en los dos puntos de control dispuestas en el km 57 y en el retén El Blanco y esperamos que por allí circulen personas que tengan cómo acreditar con documentos su desplazamiento –ya sea por motivos laborales o personales-porque de lo contrario serán devueltos por las autoridades dispuestas en los puntos de control. Para ello está habilitada la plataforma de la Comisaría Virtual para hacer esos trámites”.

Sobre algunas críticas efectuadas al plan de desconfinamiento para la región, la Ejecutivo Regional dijo entender algunos de los cuestionamientos “debido al alza innegable de casos” aunque luego precisó que “esa alza no ocurrió en locales que pudieron reabrir sus puertas como cafés, restaurantes o clubes deportivos -y que por lo demás hicieron todo lo establecido por el ministerio de Salud para volver a operar- todo lo contrario, ocurrió en locales nocturnos, clandestinos y básicamente por la irresponsabilidad de unos pocos y esperamos que esas conductas no se repitan más en nuestra región”, argumentó.