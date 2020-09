Luego que el pasado 10 de julio debutara con la primera toma de exámenes a 30 funcionarios del ELEAM Padre Antonio Ronchi de la Capital Regional, el PCR Móvil, tras el aumento de casos activos se ha constituido en una de las prestaciones de Salud, más demandadas por la población, tomando hasta el momento, unos 900 Test, a la comunidad asintomática.

Aysen.- “La Búsqueda Activa de Casos, que se abrevia como BAC, persigue la toma de muestra para COVID- 19 en las personas asintomáticas de la población que quiera testearse; en ese contexto, le dimos prioridad a Puerto Aysén en un comienzo, cuando tenía casos activos, y después nos abocamos a lo que es la población de Coyhaique, y que nos ha permitido pesquisar aquellos casos asintomáticos mediante el PCR Móvil, a través del Hisopado Nasofaríngeo para la detección de COVID-19 , pudiendo detectar hasta el momento, 7 casos positivos ”, comentó la Profesional de la UTTA, Scarlette Larenas.

El trabajo en el PCR Móvil

Las jornadas laborales se inician por lo general, con una pequeña reunión entre los coordinadores y quienes se desempeñan en la toma de exámenes a la población, nos contó Jorge Mardones, Kinesiólogo de la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento.

“Vemos cuantos tomaremos las muestras, cuantos irán anotando y alrededor de las 10:00, ya hay gente esperándonos; las personas se alistan, la idea es que sean personas asintomáticas, y es que lo más recomendable es que, las que tengan síntomas como tos, dolor de cabeza o algún otro malestar, se dirijan a algún consultorio o al hospital. Personalmente yo me siento super bien, al principio obviamente tenía un poco de temor por estar donde las papas queman, pero ahora estamos con más confianza, la gente se ha portado super bien, y obviamente el único problema ha sido la inclemencia del clima, donde el frío es lo que más se siente, pero todo bien”, detalló el Kinesiólogo de la UTTA.

Ante la progresiva alza de casos positivos, las Autoridades de la Red Asistencial, determinaron incrementar de manera progresiva el recurso humano, que está posibilitando no solo dar relevo a los funcionarios, si no que aumentar el trabajo de trazabilidad, nos comentó el Director del Servicio de Salud, Julio Vargas.

“Para hacer un seguimiento Epidemiológico más efectivo, nos propusimos junto a la Atención Primaria, optimizar nuestro recurso humano, incorporando a la Unidad de Testeo, Trazabilidad y Aislamiento de toda la Región y de manera específica de la ciudad de Coyhaique (que es donde se han presentado la mayor cantidad de contagios) a Kinesiólogos, Enfermeras, Médicos y Dentistas, para fortalecer el trabajo de trazabilidad de aquellos casos que resulten positivos, además, se han contratado otros profesionales de la Salud, para el mismo fin, cosa de poder contar con unos 75 funcionarios a nivel Regional”, indicó la Autoridad del SSA.

El Equipo de la llamada UTTA, dirigido por el Médico José Miguel Espinoza, se divide en 3 sub unidades: una de Gestión Territorial, Testeo Activo y la de Calidad e IAS.

Recordemos que, con la finalidad de frenar la propagación de la enfermedad, el Ministro de Salud Enrique Paris, dispuso la instalación de Cordones Sanitarios para la Comuna de Coyhaique que se hicieron efectivos desde el martes 15 de septiembre, a lo que, de manera complementaria, Pablo Briones Epidemiólogo del Servicio de Salud Aysén, ante el aumento de contagios y la proximidad de fiestas patrias, formuló un llamado a la comunidad en general y entregó algunos consejos.

“Si usted presenta síntomas, debe acudir al Servicio de Urgencia, o al SAPU según corresponda, e igualmente hacemos un llamado a la población a que, en el caso de ser notificado como contacto estrecho, no concurra hasta el PCR Móvil, sino esperar en su domicilio a que le contactemos o bien les solicitamos se pongan en contacto con la UTTA, llamando al teléfono fijo: 672-261251 o escribir al mail: contacto.utta@saludaysen.cl

Cabe destacar que, desde el inicio de la Pandemia, sumados los niveles de producción de los laboratorios CIPA de Puerto Aysén y el Laboratorio de Biología Molecular del Hospital Regional Coyhaique, se han procesado Más de 9000 exámenes, en su mayoría efectuados a través de la Búsqueda Activa de Casos, realizados en gran medida, por los establecimientos de la atención Primaria y el PCR Móvil.