El dueño del vehículo es un funcionario público, específicamente, funcionario de Gendarmería. Se investiga si era o él o no quien conducía la camioneta a la hora de ocurrido el accidente.

Puerto Aysen.- Aproximadamente a las cinco de la madrugada de este miércoles, se registró un accidente de tránsito que involucró a una camioneta particular, la que terminó incrustada en una vivienda de la población Pedro Aguirre Cerda de Puerto Aysén. El conductor del móvil se dio a la fuga, según lo relatado por el dueño del inmueble afectado, Agusto Arteaga.

“Estamos en toque de queda y uno piensa que no van a pasar estos casos, pero siguen pasando. Resulta muy extraño igual que puedan ser personas que tengan cargos acá o en cualquier lugar de Chile, yo pienso que deberían ser ellos los que dan el ejemplo, pero no lo hacen, porque ya sabemos quién es más o menos. Esto paso como a las cinco de la madrugada, yo escuché algo, pero no me llamó la atención porque no pensé que había sido acá en la casa, pero cuando mi mamá se levantó y fuimos a mirar, ya no había nadie”.

El vecino cree también que, la persona que protagonizó el accidente lo más probable es que andaba en estado de ebriedad, ya que, “se dio a la fuga, en estado de ebriedad seguro, porque habían varias botellas de vino botadas, hay vasos dentro de la camioneta y hay varias cosas de él o varios tomando en el vehículo”.

Este hecho ocurrido durante la madrugada en Puerto Aysén, ya está en conocimiento del Ministerio Publico, desde donde se instruyeron diligencias a personal de la SIP y Labocar de Carabineros. El fiscal jefe de Puerto Aysén, Aquiles Cubillos, indicó que el conductor la camioneta se dio a la fuga.

“Investigamos un accidente de tránsito donde el conductor del vehículo se dio a la fuga, este vehículo habría ingresado al interior de una casa, causando daños importantes en la estructura y el frontis del domicilio. Estamos investigando aquí los posibles delitos que podrían haberse cometido, entre ellos, huir del lugar del accidente sin dar cuenta a la autoridad correspondiente y evidentemente quizás un delito de manejo en estado de ebriedad”.

Funcionario de Gendarmería es el propietario del vehículo

Al ser consultado el fiscal Cubillos, sobre si el vehículo corresponde o no a un funcionario público, específicamente de Gendarmería, señaló que, “podemos ratificar que el vehículo se encuentra a nombre de un funcionario de Gendarmería de Chile. En estos momentos se están desarrollando diligencias por parte de la Sección de Investigación Policial (SIP) y por el Labocar de Carabineros, para poder determinar en definitiva, quien conducía el vehículo al momento de los hechos. Pero, ya se encontró al propietario del vehículo, que sería este funcionario de Gendarmería, se encuentra en dependencias de Carabineros y se le va a tomar declaración por parte del fiscal de turno”.

El Labocar de Carabineros realizó también levantado restos biológicos desde la camioneta protagonista en los hechos, con el fin de identificar a quien manejaba el móvil.

El fiscal Cubillos, señaló que los posibles delitos en este caso serían, manejo en estado de ebriedad, huir del lugar del accidente y eventualmente alguna infracción al horario del aislamiento nocturno, si es que el hecho ocurrió antes de las cinco de la mañana.

El persecutor añadió que por ahora y mientras no concluya la investigación no se puede determinar quien conducía el móvil, ya que, “al momento, no se puede confirmar o descartar que haya sido el dueño del vehículo quien lo conducía a la hora del accidente”.