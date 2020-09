Tras el brote de casos activos por Covid_19 en la región de Aysén, principalmente en la ciudad de Coyhaique, y en el contexto de las celebraciones de Fiestas Patrias, los Consejeros Regionales hacen un llamado a la comunidad a ser más responsables y extremar medidas de autocuidado para evitar más contagios por coronavirus, aun cuando se ha decretado cordón sanitario para la capital regional.

Aysen.- Así lo señaló el Presidente del CORE, Sergio González. “Sin duda que el aumento de contagio en los últimos días en la región de Aysén ha generado una preocupación en toda la ciudadanía. Por ello, creo que la medida del cordón sanitario es una medida adecuada, que de alguna forma va a impedir el aumento de flujo en las calles, de movimiento en las calles y así también en las carreteras, por lo que también obliga a la familia a mantenerse en casa y compartir en familia al interior de los hogares”.

En tanto, el Consejero Regional, Rodrigo Araya, hace un llamado a evitar las situaciones de riesgo y seguir las recomendaciones. “Lo más importante que podemos hacer para evitar contagiarnos por el Covid_19 es disminuir las situaciones de riesgo. Por lo tanto, el uso de la mascarilla cada vez que uno sale de la casa, que está en un negocio, que uno está con otra persona. El lavarse las manos cada vez que vuelve al hogar. El usar alcohol gel lo más frecuente posible durante el día. El evitar estar con personas desconocidas en lugares cerrados son todas medidas que son fundamentales para evitar la propagación del virus”.

“Independiente de cuando se instale, por ejemplo, la cuarentena de la comuna que eso va a depender básicamente la cantidad de casos, esas medidas son fundamentales para que este fin de semana no se propague este virus de una manera que podamos lamentar posteriormente. Por lo tanto, lo más trascendente es cumplir con todas estas medidas y evitar la exposición innecesaria. Evitar las situaciones de riesgo” puntualizó el CORE Araya.

En la misma línea, el Consejero Regional, Raúl Rudolphi, hizo un llamado a denunciar a quienes no cumplan con las medidas implementadas por las autoridades. “Cuando observe que alguien no está cumpliendo y pone en riesgo la salud y vida de nuestros vecinos y vecinas, la opción es denunciar en forma anónima a la PDI a través de las líneas Whatsapp +56938622222 y +56965878300, por ejemplo casos de violación de cuarentenas y toques de queda, funcionamiento de locales con prohibición de abrir o acerca de cualquier reunión de personas no autorizadas, mal uso de salvoconductos individuales o colectivos; cumplir las medidas de autocuidado es tarea de todos, sin exclusiones”.