La casa de estudios regional ejecutó 26 actividades abiertas, gratuitas y dirigidas a toda la comunidad, por primera vez de manera totalmente virtual.

Coyhaique.- Foros, cursos y talleres para niños desde los siete años hasta adultos mayores, fueron las modalidades de las 26 actividades de la Escuela de Invierno de la Universidad de Aysén, instancia que por quinto año consecutivo la casa de estudios estatal ofreció a la comunidad, consolidándose como un espacio de encuentro entre los habitantes de la región y la institución de educación superior.

Más 500 de personas de los distintos puntos de la región, el país e incluso del extranjero se conectaron a las plataformas digitales de la casa de estudios regional para participar de las actividades de la “EDI 2020, Virtualmente Unidos”, dentro de las que se encontraron foros sobre las investigaciones que desarrollan los académicos y académicas de la UAysén, así como también actividades sobre salud, bienestar, ciudadanía, proceso constituyente, cultura, música, patrimonio y cine. A su vez, se llevaron a cabo talleres infantiles y de educación y orientación vocacional para jóvenes de enseñanza media, además de cursos para docentes de educación media y a profesionales del ámbito público y privado que participaron muy interesados en adquirir nuevas herramientas para su desempeño, entre otras actividades.

Al respecto, la rectora de la Universidad de Aysén, Natacha Pino Acuña, enfatizó en que la “5ta Escuela de Invierno, Virtualmente Unidos”, se desarrolló como un espacio para reflexionar y dialogar sobre las oportunidades y desafíos que ofrecen los entornos digitales para fortalecer la vinculación entre la ciudadanía y su universidad regional. “Esta semana de Escuela de Invierno fue intensa, con actividades y que en contexto de pandemia podríamos pensar que no se podía realizar o que era muy difícil; esto nos ha comprobado que no fue así, hubo un gran esfuerzo del equipo que la pudo diseñar y trabajar durante toda la semana y también de los participantes que se conectaron desde distintos lugares, lo que es algo bueno de esta modalidad online, nos permite llegar a lugares más lejanos como Lago Verde, Islas Huichas o Guadal, de lo contrario ellos no podrían participar de la Escuela de Invierno o significaría que la universidad debe trasladarse allá lo que es mucho el más complejo. Esto nos permite considerar que esta escuela online es una oportunidad para visualizar posibles escuelas virtuales, nos abre un espacio, nos abre una puerta para llegar a distintos lugares y en ese sentido seguimos siendo una universidad abierta a su comunidad, la Universidad estatal de Aysén”, enfatizó la autoridad universitaria.

Al culminar la Escuela de Invierno Miguel Pérez Bade, director (s) de Vinculación con el Medio de la Universidad Aysén, realizó un positivo balance del desarrollo de las actividades. “La evaluación que nosotros hacemos es que realmente hemos podido conectarnos con la comunidad, hemos podido llegar a distintos lugares de la región, hubo personas que participaron de Puerto Guadal, Islas Huichas, Coyhaique, Puerto Aysén, desde Cochrane también tuvimos participantes maravillosos, de distintas localidades de Aysén y desde fuera de la región; era un desafío que nuestra universidad rompiera las fronteras de la región y lo logramos” puntualizó Pérez.

Asimismo, el director (s) de Vinculación con el Medio de la Universidad Aysén enfatizó en que “un muy buen número de participantes, en promedio más de 100 personas por día se conectaron a las actividades de la Escuela de Invierno. Otro de los desafíos de esta Escuela era desarrollarla de manera virtual, y para ello lo primero era poder generar las condiciones que nos permitieran hacer una escuela de calidad para la comunidad y lo logramos con la plena certeza de que las plataformas que tenemos en la Universidad – como la plataforma zoom- nos permitió dar garantía de aquello y eso nos garantizó el poder llegar a los distintos rincones de la región”, explicó Miguel Pérez.

Por su parte, Claudia Fuica Acevedo, educadora de párvulos, residente Puerto Guadal y madre de Amaru Aravena de ocho años, quien participó en los cursos de dibujo y de títeres de la EDI UAysén declaró que, “la verdad es que para nosotros ha sido una tremenda oportunidad porque vivimos en Puerto Guadal y la posibilidad de que pueda acceder a este tipo de talleres es limitada en nuestra localidad y sin embargo, esta opción virtual para nosotros fue muy gratificante, además que para nuestro hijo fue muy agradable participar en los talleres. Esperamos que estos cursos se sigan repitiendo y ojalá que se vuelvan a dar no solamente en este contexto de pandemia, sino que en situación de normalidad y de manera virtual para que más niños y niñas de diferentes localidades de la región puedan participar”, señaló.

Finalmente, la Rectora de la Universidad de Aysén reconoció a las personas que participaron tanto como colaboradores o asistentes de la 5ta Escuela de Invierno. “Quiero agradecer a todos los que estuvieron conectados, agradecer a las instituciones con las que pudimos trabajar y hacer alianzas para entregarles a ustedes mejores actividades durante esta semana, en especial al INE, con quien desarrollamos un curso en profundidad con una alta participación”, puntualizó Natacha Pino.