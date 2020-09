Desde Carabineros y Ejército informaron además que durante las festividades se hicieron más de 3 mil controles, cursando detenciones e infracciones por no respetar el toque de queda y el no uso de mascarillas.

Coyhaique.- Al parecer la basta información y la instauración del cordón sanitario para Coyhaique fueron un factor clave para que las cifras de Fiestas Patrias en la región de Aysén tuvieran un saldo positivo. Al menos así lo planteó la Intendente Geoconda Navarrete y el General de Ejército Joaquín Morales basándose principalmente en las bajas cifras de movilidad por las rutas, lo que da cuenta de que las personas prefirieron quedarse en sus casas.

De hecho, la primera autoridad regional detalló que durante los días de festividades se generaron un total de 3.515 controles en el cordón comuna de Coyhaique por parte del Ejército de Chile, Carabineros y la PDI “de personas que buscaban salir o entrar hacia Coyhaique, de las cuales 32 personas fueron devueltas” agregando que se hicieron otras fiscalizaciones por parte de las policías, la autoridad sanitaria y las gobernaciones “donde pudimos detectar locales que estaban funcionando de manera inadecuada, los cuales fueron suspendidos y donde la autoridad sanitaria va a iniciar los procesos sanitarios respectivos. Es decir, aun tenemos personas que no entienden que esta es una situación grave que nos afecta a todos”, dijo.

A pesar de ello, la Ejecutivo Regional explicó que “en términos generales nuestra región tuvo un buen comportamiento dado que la movilidad se redujo bastante en relación a lo que esperábamos y lo que era normal en otros años. Asimismo, no tuvimos muchos eventos o accidentes vehiculares, sin perjuicio de ello, el día de ayer todos fuimos testigos de una información lamentable de un accidente en el sector Laguna Los Palos en Puerto Aysén, donde lamentablemente tenemos personas fallecidas que lamentar y enviamos las condolencias a las familias afectadas”, dijo Geoconda Navarrete.

Adicionalmente, la Intendente recalcó que “se mantuvieron todos los controles de cuarentena preventiva, con voluntarios del gabinete, que se turnaron con el personal de Ejército para poder hacer la visita y control de fiscalización de todas las cuarentenas preventivas que tenemos”, añadió.

Otras cifras

Precisamente, los últimos antecedentes proporcionados por la Intendente Regional, fueron abordados por el General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales, quien entregó cifras de los controles sanitarios.

“En la ciudad de Coyhaique solamente, entre el 17 y 20 de septiembre, se ejecutaron un total 2.366 controles a personas que están sujetas a cuarentenas. En Puerto Aysén fueron 250 controles, afortunadamente se pudo dar cuenta de que las personas estaban dando cumplimiento a esta medida”, indicó.

Respeto del toque de queda, Morales dijo que se fiscalizaron 261 personas “hubo 37 personas detenidas y un total de 6 personas reincidentes. En Coyhaique se detuvo a 21 personas, en Puerto Tranquilo a 8, en Raúl Marín Balmaceda a 2, Puerto Aysén a 5 y en Villa O´Higgins a 1 persona” añadiendo que “es una cantidad bastante menor en relación a otros fines de semana largo”.

Por su parte, desde Carabineros también hicieron una evaluación positiva por cómo respondió la ciudadanía, aunque igualmente hicieron presente que “este fin de semana largo cursamos 16 infracciones por no uso de mascarilla, acumulando a la fecha un total de 273”.