Los comités “Calafate” y “Sueño Patagón” de Puerto Aysén se manifestaron en las afueras de las oficinas del Serviu, con la finalidad de dar a conocer su malestar con varias situaciones que formalizaron en un documento y entregaron a la delegada provincial Verónica Monrroy.

Puerto Aysen.- “Se le devuelven los subsidios a la señora Verónica Monrroy por mal tipeo de las carpetas, exigimos que el subsidio sea indefinido, que se escriba el terreno dirección Ismael Villegas población Villa España. Exigir explicación, porque nadie revisó los subsidios antes de entregarlos para poder hacer una entrega correctamente, queremos que la persona responsable de la mala confección de los subsidios pueda darnos una respuesta”, parte del petitorio al que dio lectura la dirigenta, Claudia Casanova.

Las dirigentas de los comités de viviendas, manifestaron también que, “se le pedirá al señor Diego Silva que se comprometa a la entrega de terreno, en caso de que él no pudiera enviar a delegada del Serviu de Puerto Aysén. Además, exigimos que delegada provincial conteste correos enviados por comité y el plazo para responder a nuestras peticiones con respecto a terreno y subsidio corregido será hasta el 23 de septiembre de 2020”.

En tanto, la delegada provincial del Serviu en Aysén, Veronica Monrroy, confirmó que hubo errores en la confección de los subsidios.

“Efectivamente hay unos errores en la base de datos que llega lamentablemente efectivamente la persona que confeccionó estos certificados, en la primera página se repetían los mismos datos que en la página adversa. En cuanto a algunas desconfianzas con el sitio donde se construirán las viviendas, la verdad es que, nunca se coloca ese dato pero no hay problema, si tenemos que por ultimo escribirlo a máquina, para que ustedes tengan la confianza de que su proyecto va en el terreno de las 15 hectáreas que adquirió el Serviu, no hay problema”.

En cuanto al posible vencimiento de los subsidios, ello es prorrogable y esa atribución la tiene el director regional del Serviu, concluyó indicando Monrroy.