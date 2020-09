Durante esta jornada el Ministerio de Salud decretó cuarentena indefinida para la comuna Coyhaique, la que va a entra en vigor a partir de las 23.00 horas de este viernes 25 de septiembre, el resto de las nueve comunas de Aysén seguirán en el mismo plan de Desconfinamiento, manteniendo el cordón sanitario comunal de Coyhaique y el cordón sanitario regional.

Coyhaique.- La Intendenta de Aysén Geoconda Navarrete confirmo esta información “Quiero hacer un llamado muy especial a la tranquilidad respecto del funcionamiento. Hoy día tenemos dos días para hacer algunas funciones que pudieran ser muy necesarias para la población en Coyhaique. pero también quiero decir que en cuarentena tienen la posibilidad de los permisos respectivo para salir a hacer, por ejemplo, su abastecimiento. No queremos que entre hoy y mañana la gente vuelque a los supermercados o a los centros comerciales”.

Respecto de la fiscalización que se requiere, la Intendenta de Aysén agrego “Tenemos que intensificar fiscalizaciones, porque a lo mejor si hubieran sido más estrictas a lo mejor no tendríamos la situación que tenemos hoy día. por lo tanto, tenemos que aprender de lo que ha pasado y hoy tenemos que intensificar en todo sentido las fiscalizaciones, solamente el decretar la cuarentena no va a acabar con el virus. Es una medida más para que nosotros cambiemos de actitud y de conducta individual”.