Sin resultados hasta el cierre de esta edición continua la búsqueda del segundo joven que cayó a las aguas de la Laguna Los Palos, tras un accidente registrado el domingo pasada las 20 horas, a uno 11 kilómetros de ciudad de Puerto Aysén camino al sector Laguna Los Palos.

Aysen.- En las últimas horas se comunicó con el Ministerio Publico un particular, quien puso a disposición un robot submarino de alta tecnología, el que se incorporaría a la búsqueda. Tal como lo dio a conocer el fiscal jefe de la porteña ciudad, Aquiles Cubillos.

“Seguimos buscando en el mismo sector donde cayó el vehículo y en las inmediaciones de ese lugar, además, en el día de ayer hemos recibido un ofrecimiento de apoyo de un particular de acá de Puerto Aysén, quien puso a disposición para la búsqueda un robot con radar, que nos permitiría detectar el cuerpo, si es que estuviera debajo del fango. El robot que hoy opera es con cámara y no nos permite tener esa información, solo nos permite ver, si el cuerpo está tapado y no es visible no lo detecta, en cambio, el equipo que tiene radar podría detectarlo. Nosotros entendemos que todos los esfuerzos que se hagan son bienvenidos, así es que, inmediatamente hicimos las coordinaciones con este particular y el Mayor Abutom, para que en definitiva cuando llegue este implemento que entiendo estaba en la ciudad de Puerto Montt pueda trabajar con el resto de los equipos y personas que están en esta labor”.

Respecto a la investigación del caso, el fiscal Cubillos, mencionó que son varias las diligencias que se deben realizar por los distintos organismos que están colaborando en esta causa, pero lo fundamental ahora es encontrar el cuerpo del joven que aún permanece desaparecido en las aguas de la Laguna Los Palos. Labores en las que han estado colaborando particulares, Bomberos, la Armada de Chile y el Gope de Carabineros.