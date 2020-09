La instancia se llevó a efecto en el terreno en que en un plazo máximo de dos años serán emplazadas sus viviendas.

Puerto Aysen.- La instalación de un monolito en el terreno en que en un futuro cercano se emplazarán las 108 viviendas de las familias que componen el proyecto Construcción Nuevos Terrenos -CNT- El Calafate Patagón, fue el hito que se vivió este viernes último en Puerto Aysén.

El proyecto habitacional, integrado por los comités El Calafate y Sueño Patagón, y que lleva adelante la Entidad Patrocinante de la municipalidad aysenina vislumbró, a través de esta instancia, proyectar su anhelo de la casa propia y vida en comunidad.

“Es inmensa la felicidad que tenemos, realmente ha sido muy bonito esto, era la parte del rompecabezas que faltaba, la emoción es muy grande, sobre todo para mi gente y para las 108 familias que realmente necesitaban saber dónde van a estar sus casas para que sientan que se ha avanzado y a futuro pronto tener nuestras casas y ojalá se cumplan los plazos”, señaló tras la ceremonia, que se llevó a cabo en calle Ismael Villegas, la presidenta de El Calafate, Patricia Hernández.

La dirigenta junto a parte de la directiva entregó, además, un presente a la encargada de la EPM, Silvia Velásquez, a quien agradeció la ardua labor que han llevado a cabo durante estos casi ocho años desde que ambos comités fuesen patrocinados por el municipio local. “Ha estado con nosotros en las buenas y en las malas, hemos tenido de repente nuestras diferencias, pero así se trabaja como dirigente y ella nos ha sabido comprender, nos escucha, nos aconseja. Hay que darle muchas gracias a ella y todo su equipo, que han trabajado codo a codo junto a nosotros. Gracias por el acompañamiento, porque nunca nos han dejado solas y ahora se viene la parte más importante: lograr tener nuestras casas”.

Por su parte, Viviana Benavides, presidenta de Sueño Patagón manifestó su alegría por este hito que significa un logro más en este largo camino que ansían coronar con éxito. “Es un paso cumplido, una de las metas que más anhelábamos desde hace mucho tiempo que es la entrega de terreno para la conformidad de nuestros socios, nuestras familias, de tener algo concreto, saber dónde van a estar nuestras casas. Once años voy a cumplir yo el próximo mes así que pasamos las últimas semanas más o menos complicadas, tuvimos que levantar la voz, pero siempre con respeto para lograr lo que queríamos porque, en definitiva, no estábamos exigiendo nada que no fuera posible”.

Para la profesional a cargo de la EPM, Silvia Velásquez, esta instancia es fundamental y da cuenta del trabajo que se ha realizando y que apunta hacia la dirección correcta. “Acá es puro cariño, agradezco el reconocimiento de las dirigentas, reconociendo no sólo mi trabajo sino el de todo el equipo de la Entidad Patrocinante, así que agradecer infinitamente a Viviana y Patricia que representan a los dos comités, ha sido un agrado trabajar con ellas y lo vamos a seguir haciendo hasta que estemos abriendo las viviendas de estas 108 familias. Y aquí en el terreno un momento especial, yo creo que aquí cada uno de los socios que estuvo presente va a sentir en su corazoncito una alegría que le estaba penando desde hace muchos días atrás. La pasamos mal pero hoy día hay que celebrar y celebrar con todo, y como siempre agradeciendo a Dios”.

Finalmente, el alcalde de la comuna, Luis Martínez relevó el trasfondo de esta ceremonia que marca “el cierre de un primer ciclo que tiene que ver con esta entrega de terrenos, ya estaban los subsidios y había habido toda esta desazón, un momento complejo que vivimos en algún minuto porque faltaba esto, faltaba que estas 108 familias sepan que realmente tienen un terreno, no sólo para los papeles sino que físicamente, así que hoy muy contento por acompañarlos y muy contento por ellos, yo creo que este es un paso más, y como les decía si ellos nos han elegido como su entidad patrocinante es por algo, es porque tienen confianza en el municipio y eso nos insta a seguirlos acompañando hasta que este proceso cierre con las casas terminadas”.

En la ceremonia participaron el seremi de Vivienda y Urbanismo, Diego Silva; el director de Serviu, Nelson Quinteros; el presidente del Consejo Regional, Sergio González; el concejal de la comuna, Luis Otth, así como vecinos y familias integrantes del CNT El Calafate Patagón.