Geoconda Navarrete dijo que a pesar de haberse cursado varios sumarios sanitarios, no todos constituyen una afectación significativa a la salud pública.

Coyhaique.- Iniciando la semana número 40 de pandemia en el país y en la región de Aysén, la Intendenta Regional Geoconda Navarrete indicó que a la fecha se han presentado dos querellas por parte del ministerio del Interior y Seguridad Pública con motivo de la pandemia del Covid-19.

Al respecto, la Ejecutivo regional reconoció que “nosotros efectivamente como ministerio del Interior, al ver una afectación pública mayor en el entorno comunitario, hemos en el transcurso de esta pandemia presentado dos querellas. Una se realizó en el mes de mayo, a raíz de una fiesta que se tuvo antecedentes de la seremi de salud –querella que está en curso- y la semana pasada se presentó otra querella contra todos quienes resulten responsables y también contra el administrador del local nocturno que dio origen a este contagio masivo”, dijo.

Consultada la primera autoridad regional respecto de otros hechos polémicos y el por qué no se han presentado acciones legales, Geoconda Navarrete explicó que “nosotros solamente podemos actuar una vez que se terminan las investigaciones internas de parte de la seremi de Salud y se nos hacen llegar los antecedentes respectivos. Sin esos antecedentes no podemos iniciar una querella porque no tenemos una base sobre qué sustentarla por lo tanto, esta Intendente ha solicitado esos antecedentes para que de acuerdo a las investigaciones que hacen, y si da a lugar, se puedan iniciar las acciones correspondientes”, indicó.

Por último, la representante del Presidente de la República en la región mostró su preocupación por las últimas cifras indicando que “es una situación muy preocupante que tiene que llevarnos de la preocupación a la ocupación, es decir, a desarrollar estrategias de trabajo que permitan el resguardo de la población; y ese es un trabajo que debemos realizar en conjunto”, concluyó.