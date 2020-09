La Seremi de Salud instó a los ayseninos a no confundirse con el reciente anuncio de que, a partir del pasado 28 de septiembre, se autorizan viajes interregionales. ”Nosotros tenemos un Cordón Sanitario Regional “, recordó la Autoridad.

Coyhaique.- Si Ud. es una persona natural y hoy desea salir de la región de Aysén porque escuchó que se permitiría el viaje entre regiones, no se confunda. En el Instructivo para Permisos de Desplazamiento del Plan Paso a Paso se establece que al existir cordón sanitario, al momento de entrar o salir de la región, se requerirá de salvoconducto individual, permiso de desplazamiento colectivo o permiso único colectivo, para asegurar el abastecimiento básico y los servicios esenciales en dicho lugar.

Es decir, “si ud. es una persona natural y desea viajar recuerde que sólo podrán entrar o salir si se ajustan a las causales médicas, por mudanza o muerte de un familiar directo”. Los casos considerados como excepcionales, por razones humanitarias, aún son analizados, uno a uno, a través del correo oirsaysen@redsalud.gov.cl. No olvidar además, que las empresas con trabajadores que se ajustan a salvoconductos colectivos deben enviar, con un mínimo de 72 horas de anticipación, los protocolos respectivos al correo aduanasanitaria11@redsalud.gov.cl Más información en www.seremidesaludaysen.gov.cl

Finalmente, cabe señalar que en el reporte de COVID-19 correspondiente a hoy martes 29 de septiembre, la región registra – fuera de reporte Minsal, y cuyos antecedentes serán actualizados en las próximas horas – 33 casos nuevos y un total de 267 casos activos por COVID-19. Contabilizándose a la fecha 174 casos recuperados. Mientras que desde el inicio de esta pandemia, la región alcanza un total de 441 casos por COVID-19.