En las últimas horas, el actual Alcalde de la comuna de Aysén, Luis Martínez Gallardo, dio a conocer su voluntad de ir como candidato de su partido en las elecciones municipales del mes de abril del próximo año. Además, fue claro en señalar que, no tiene problemas en medirse con otros candidatos o candidatas, lo ideal mediante el mecanismo de una primaria, para elegir al representante de su sector.

Puerto Aysen.- “Yo hace tres años atrás no estaba en política, cuando ingrese lo hice porque creía que podía hacer cambios en Aysén, pero cuando entré de Concejal no era tan fácil hacer cambios porque no se tiene el peso para poder ejecutar algún cambios. Después me tocó esto donde todo se alineó para que yo fuera Alcalde y yo creo que al probar ahí si tengo dedos para el piano y acepté ser candidato de mi partido al mecanismo que haya. Ojala hayan primarias, yo espero que así sea y de lo contrario el mecanismo que el conglomerado decida, mi nombre está disponible para ser candidato a Alcalde”.

Martínez, cree que esta es una importante decisión, donde algunos actores políticos, que sin conocerlo opinan, “yo vi una declaración de una persona que ni conozco, alguien de un partido político, que en realidad hablan por uno sin preguntar y eso es lo que a mí en política no me ha gustado nunca, no le voy a sacar nunca el pecho a las balas. Acá también hubo un proceso, un proceso familiar para definir ser candidato, como fue en su momento a Concejal y ahora a Alcalde, porque esto no estaba presupuestado. Yo tengo las capacidades para ser Alcalde, por eso, hoy dije que si voy a ir y la verdad es que desde el primer día yo soy demócrata de todas maneras, si a las primeras, si al mecanismo que sea. Y como uno dice, si vamos a ir a competir y uno quiere ganar, para salir campeón hay que ganarle a todos, así es que, si no estamos para ganar las primarias es porque no tenemos nada que hacer aquí”, puntualizó Martínez.