Llamado es la primera experiencia preventiva a nivel nacional. Intendente Geoconda Navarrete señaló que “esperamos alcanzar los 1.800 artefactos”. Este primer llamado presenta 200 equipos a Pellet para la ciudad de Cochrane y 200 a Kerosene y 300 a Pellet para la ciudad de Aysén.

Aysen.- Primer día del mes de octubre y el gobierno lanzó la convocatoria para el programa de recambio de calefactores para las ciudades de Cochrane y Puerto Aysén; iniciativa que contempla 1.800 recambios y que conllevó una inversión mixta –entre el Consejo Regional y el ministerio de Medio Ambiente- de $1.800 millones.

De acuerdo al mismo programa, se tiene planificado hacer efectivo 1.175 recambios para Puerto Aysén y 625 recambios para Cochrane aproximadamente. Este primer llamado presenta 200 equipos a Pellet para la ciudad de Cochrane y 200 a Kerosene y 300 a Pellet para la ciudad de Aysén.

Según explicó la Intendente Geoconda Navarrete, el programa impulsado por el ministerio de Medio Ambiente y que calificó como “muy significativo” explicando que “buscando la forma de anteponernos y evitar que más ciudades lleguen a estar en un punto similar al de Coyhaique es que decidimos trabajar con el ministerio de Medio Ambiente iniciando un proceso de medidas para posibilitar el recambio de calefactores y hoy estamos en condiciones de lanzar el recambio para Puerto Aysén y Cochrane de manera muy significativa y esperamos alcanzar los 1.800 artefactos”, dijo.

Por su parte, la seremi de Medio Ambiente, Mónica Saldías destacó el trabajo colaborativo desde el Ejecutivo, el ministerio, los Consejeros Regionales y los municipios para “lograr marcar este hito, porque por primera vez tenemos un recambio de calefactores para una zona que no es saturada, sino que estamos actuando de manera preventiva y esto es un hito a nivel nacional y agradecemos a todos quienes han hecho posible que estemos avanzando en materia de descontaminación a nivel regional, ejecutando este programa en Aysén y Cochrane”, destacó.

Desde el Consejo Regional de Aysén, que aportó $1.500 de los $1.800 millones, señalaron en voz de su presidente Sergio González que “se está dando un paso importante que nace de una demanda al interior del CORE y que se empezó a generar conversaciones con el Ejecutivo y la seremi Saldías para concretarlo, y generar este programa particular para estas comunas y darle posibilidades a ciudades con harta contaminación como lo es Aysén y Cochrane”.

Alcaldes

Como era de esperar, la noticia fue muy bien recibida por los alcaldes de las comunas beneficiadas en este próximo llamado inédito por parte del ministerio de Medio Ambiente.

Así lo planteó el alcalde de Aysén, Luis Martínez, quien sostuvo que “de una u otra forma viene a hacer justicia con las localidades que sí tenemos contaminación, donde no tenemos medición, y vemos con muy buenos ojos este programa y nosotros desde el día viernes vamos estar apoyando a nuestros vecinos desde la casa de la cultura”.

Por su parte, Patricio Ulloa, responsable comunal de Cochrane, señaló su satisfacción por el trabajo junto al ministerio de Medio Ambiente, el cual trajo como beneficio que “el año 2018 instalamos una mesa por la descontaminación de la comuna de Cochrane, donde nos fijamos algunos objetivos que se han ido cumpliendo como la instalación de una estación de monitoreo, un estudio de prefactibilidad con la idea de instalar calefacción distrital y explorar la posibilidad de instalar el programa de recambio de calefactores y afortunadamente a partir de ahora está disponible y vamos a estar a disposición para que las personas puedan hacer sus postulaciones”, señaló.

Finalmente la autoridades llamaron a las familias a postular al beneficio ambiental ingresando en la página web https://calefactores.mma.gob.cl/ y a los teléfonos 67 2451466 – 67 2451467.