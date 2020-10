Reporte de hoy jueves 01 de octubre informa de los 02 primeros casos positivos en la Comuna de Ibañez. “ El virus está activo y se desplaza entre las personas”, recordó Miguel Oyarzo, quien instó a reforzar las medidas preventivas. Hoy fueron recuperadas y dadas de alta 40 personas.

Coyhaique.- Hoy se registran 312 casos activos por COVID-19 en la región de Aysén, presentes en las comunas de Aysén, Guaitecas, Cisnes, Coyhaique, Chile Chico e Ibañez. Este desplazamiento del virus por el territorio regional instó al epidemiólogo Miguel Oyarzo, de la Seremi de Salud Aysén a reforzar las medidas preventivas en la comunidad y recordar que “ el virus está activo entre las personas y es nuestra responsabilidad el evitar su propagación. De ahí la importancia de limitar el desplazamiento físico y quedarse en casa”, agregó el epídemiólogo.

Oyarzo, recordó que el virus se desplaza por el territorio a través de las personas y, por ello, es de suma importancia que no se descuiden las reiteradas medidas preventivas de autocuidado, como lo son el constante lavado de manos, el uso obligatorio de mascarilla en la vía pública y lugares de trabajo, además de mantener el distanciamiento físico de, al menos, un metro entre personas. “ Evite salir, quedarse en casa es la mejor manera de contener el virus, en especial en esta cuarentena que enfrenta la Comuna de Coyhaique”.

En la ocasión, el profesional recordó que los factores de riesgo siguen presentes, ya que que existen ciudadanos, de acuerdo a las investigaciones epidemiológicas en curso, que insisten en compartir el mate y cigarrillos, realizan reuniones sociales en cuarentena con cercanos que no son parte del grupo familiar y que, en resumidas cuentas, no fomentan su autocuidado y ponen en riesgo a la población.

Otro de los temas analizados por el epidemiólogo fue la consulta precoz en caso de presentar síntomas asociados al COVID-19. Además, Oyarzo puso énfasis que, en caso de presentarse casos positivos en los lugares de trabajo “es relevante paralizar las faenas y actividades mientras dure la investigación epidemiológica en el lugar”. Además, educó a los empleadores en la necesidad de aplicar protocolos que contemplen el control de temperatura diaria de los trabadores que ahí se desempeñen.

En el reporte COVID 19 de hoy jueves 01 de octubre se informó que la región de Aysén presentó 40 nuevas altas médicas, por lo que se contabilizan 272 casos activos, 227 casos recuperados y, desde el inicio de esta pandemia, un total de 499 casos por COVID-19. Fuera de reporte y, cuyos antecedentes serán contabilizados en las próximas horas a registro Minsal, se registran 17 casos (15 de Coyhaique y 02 de la Comuna de Ibañez)