“Mi gestión será apoyar el desarrollo económico y social con la finalidad que los efectos negativos de esta pandemia sean los menores”

Aysen.- El Presidente de la República Sebastián Piñera designó como Gobernadora de la provincia de General Carrera a Vanessa Vásquez Elgueta (RN).

Tras conocerse el nombramiento, Vásquez mostró la satisfacción y agradeció la confianza que recae sobre ella para cumplir la misión de representar al Presidente Sebastián Piñera en las comunas de Chile Chico y Río Ibáñez “En este momento me siento muy feliz y agradecida de Dios por este nombramiento que me llena de orgullo y satisfacción. Así mismo, agradecida del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera, del Ministro Víctor Pérez y de nuestra Intendenta la señora Geoconda Navarrete por esta oportunidad. Tengan plena confianza que trabajaré con la finalidad de no defraudar. No quiero dejar de expresar mi más sincero agradecimiento a mi partido, Renovación Nacional, por la confianza depositada en mi persona, así como a nuestra gran diputada Aracely Leuquén”.

La nueva autoridad también tuvo palabras sobre cuáles serán sus primeras acciones al mando de la gobernación “como parte de mi gestión me interesa afianzar los lazos de confianza con la comunidad de la provincia de General Carrera, tomar conocimiento inmediato y real de la situación sanitaria que estamos enfrentando para lo cual, obviamente, me comunicaré con las autoridades correspondientes” agregando como su principal eje “apoyar el desarrollo económico y social, con la finalidad que los efectos negativos de esta pandemia sean los menores”, además de “conocer todos los proyectos que tengan un impacto en el bienestar de la comunidad para obtener la reactivación de la economía, para todo esto buscaré afianzar un trabajo mancomunado con los alcaldes de las comunas de Río Ibáñez y Chile Chico. Muy importante será, también, la participación ciudadana”.

Vásquez Elgueta es abogada de la Universidad Santo Tomás de profesión, cuenta con vasta experiencia en el mundo público y durante los últimos dos años se desempeñó como jefa de operaciones habitacionales en el Serviu regional y anteriormente como asesora jurídica de Carabineros de Chile en la región de Aysén. Formalmente asumirá el cargo este lunes 5 de octubre.