Tras operativo realizado el sábado 3 de octubre en la región de Aysén por extracción ilegal de erizos, funcionarios de Sernapesca incautaron 15 toneladas del recurso por no contar con acreditación de origen legal.

Aysen.- El 30 de septiembre se dieron por culminadas todas las actividades extractivas en torno al recurso erizo en las áreas de libre acceso, alcanzando la cuota global de extracción de 5 mil toneladas para la región de Aysén.

Desde la fecha sólo están autorizados a operar en áreas de manejo quienes tienen planes vigentes con cuota autorizada para la extracción del recurso.

Durante los primeros días de octubre, el Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura ha llevado a cabo diversos operativos de fiscalización para verificar que el recurso sea extraído al interior de las áreas de manejo para extracción de recursos bentónicos (AMERB) autorizadas en la región de Aysén y con planes aprobados por la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, donde la cuota máxima para extraer al interior de las áreas de manejo es de 1.500 toneladas.

Sin embargo, durante el sábado 3 de octubre, funcionarios de Sernapesca Aysén, a través de la herramienta de posicionador satelital, sorprendieron a una embarcación transportadora que se encontraba realizando abastecimiento en una zona de libre acceso. El armador de la nave había informado que las labores de cosecha habían sido realizadas en el área de manejo de Puerto Aguirre, a 6 horas de navegación de su ubicación.

Sernapesca continuó con el seguimiento de la nave hasta que arribó en Puerto Chacabuco, lugar donde aguardaban funcionarios de Sernapesca para inspeccionar el cargamento. Los fiscalizadores pudieron corroborar que el recurso fue extraído en un lugar no autorizado, ya que el armador no contaba con documentos que acreditaran su origen legal.

Se procedió a incautar el total del recurso, 15 toneladas de erizos, en poder del infractor a disposición de lo que determine el fiscal, además de cursar una citación al Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén.

El Director Regional de Sernapesca Aysén, Cristian Hudson, se pronunció respecto a lo ocurrido, señalando que “Desde la Dirección Regional de Aysén insistimos en resguardar los recursos hidrobiológicos, en este caso el erizo. Vamos a utilizar todas las herramientas a nuestra disposición, como el posicionador satelital, la fiscalización documental, las inspecciones en el marco de la red sustenta con la Armada en zona de pesca, entre otras para proteger la sustentabilidad de los recursos”.