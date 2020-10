Hace varios meses que esta agrupación gremial no puede trabajar producto de la pandemia.

Puerto Aysen.- Han sido varios rubros que han visto disminuido sus ingresos familiares producto de la pandemia del Covid-19, uno de ellos y que potencia la economía local es la Feria Libre de Puerto Aysén, que hace algunos meses cerró sus puertas. Por esta razón y tras gestiones realizadas por el Gobernador de Aysén la feria libre reabrirá sus puertas al público.

Soledad Ojeda Presidenta de la Asociación Gremial Feria Libre Aysén se reunió con Manuel Ortiz Torres Gobernador de Aysén para agradecer las gestiones que realizó para que prontamente puedan reabrir tomando todos los resguardos sanitarios que exige la autoridad sanitaria “Agradecer la gestión que hizo el Gobernador en conjunto con su personal, el apoyo que nos entregaron porque gracias a esto nosotros vamos a poder reabrir el día 15 de octubre en un solo horario, iremos evaluando semanalmente las atenciones que realizaremos en este tiempo, a su vez aplicaremos todos los protocolos que nos exigen a los comerciantes que es cumplir a cabalidad las medidas sanitarias exigidas”.

En tanto Manuel Ortiz Torres Gobernador de la provincia se refería a lo importante que es esta reapertura “Los he visitado varias veces, por lo tanto sé de la dignidad, del trabajo, del compromiso de cada una de las personas que está ahí y en ese contexto conversábamos con Soledad, porque la gente prácticamente ya no tiene ingresos y necesitan a empezar a activarse, por esta razón nosotros y el municipio hemos realizado algunos aportes para su pronta reapertura y agradecemos los protocolos sanitarios que exigirán al ingreso del recinto”.