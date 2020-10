El llamado a la comunidad que concurrirá a sufragar es no utilizar esta movilidad especial para desarrollar otras actividades que si requieren de permisos a través de www.comisariavirtual.cl

Aysen.- Con el objeto de facilitar la participación de la ciudadanía en el próximo Plebiscito del 25 de octubre, autoridades del nivel central dieron a conocer que para este proceso cívico se flexibilizarán algunas medidas sanitarias para los lugares que se encuentran en cuarentena producto del COVID-19, tal como ocurre con la comuna de Coyhaique y el cordón sanitario regional, donde se permitirá el desplazamiento solo para que las personas se movilicen desde sus domicilios a los lugares de votación.

La información la dio a conocer la Subsecretaria de Prevención del Delito, Katherine Martorell, quien durante un reporte nacional por COVID-19, indicó que las personas de comunas en cuarentena o transición podrán circular ese día solo con su carnet. En este sentido, la Seremi de Salud de Aysén, Alejandra Valdebenito, indicó que este permiso especial no es para otro tipo de trámites. “Tal como lo expresaron nuestras autoridades, el llamado a la comunidad es a no confundir la autorización de desplazamiento que existirá durante el día de votación, para realizar otras acciones que si requerirán una autorización de www.comisariavirtual.cl, como la compra de víveres, ya que se mantendrá un control sobre esta materia.”