Este viernes en el recinto de eventos “mate amargo”, se inauguró “salón de exposición y venta de productos locales de Chile Chico”, espacio creado y construido a raíz de la necesidad de los artesanos, ya que, en las distintas actividades costumbristas o de fiestas patrias sufrían con los fuertes vientos, característicos de Chile Chico.

Chile Chico.- Hoy y tras conversaciones con el Alcalde Ricardo Ibarra, fue la autoridad comunal quien instruyó al equipo de Secplac de la Municipalidad, iniciar la elaboración de una iniciativa que permita entregar un espacio a quienes con sus manos aportan enormemente a la identidad local. Iniciativa que contó con el financiamiento del Gobierno Regional de Aysén.

El proyecto fue construido con trabajadores de la localidad y supervisado por la Dirección de Obras Municipales. Tal como lo resaltó el edil.

“Una obra que fue construida con las capacidades que tienen los diferentes departamentos del Municipio como la unidad de Secplac, ejecutado por la Dirección de Obras y construida con la idea de las ceramistas, de las artesanas, de quienes pensaron como querían su lugar donde iban a trabajar y también con las manos de los hombres y mujeres que la construyeron, toda gente de nuestra comuna. Iniciativa que se pudo llevar a cabo gracias a un programa de absorción de mano de obra, con fondos del Gobierno Regional de Aysén, por ello, agradecemos la confianza que nos entregan y que hemos devuelto con creces. Porque hemos demostrado que con esfuerzo, con sacrificio y sobre todo con enorme voluntad de los trabajadores, se puede lograr que estos proyectos sean un orgullo para nuestra comuna”.

Alejandra Valdebenito, dirigenta de la agrupación “Artelanas” de Chico, destacó que a contar de ahora los artesanos y artesanas de la comuna, tengan este espacio.

“Súper agradecidas como agrupación Artelanas el haber hecho realidad nuestro sueño de tener un lugar para exponer nuestros productos, que el viento y las condiciones climáticas no sean un impedimento para ello. Así es que, agradecidas enormemente de la Municipalidad, por el espacio, por jugársela por nosotras. Esta es la primera vez que los artesanos tienen un lugar cerrado, un lugar para ellos, para exponer sus productos, no existía un lugar que sea para esta especialidad”.

Contenta también se mostró, Yamilet Burgos, presidenta de las “Ceramistas de la Patagonia”, de haber sido parte desde los inicios de este proyecto que le entrega un merecido espacio a los artesanos y artesanas de la comuna.

“Muy felices de haber sido participes desde que comenzó este proyecto, esto nos viene muy bien a nosotras como Ceramistas, a todas las artesanas en realidad, porque va a ser un espacio para todo aquel que necesite ofrecer sus productos los pueda ocupar en realidad. Y tal como lo decía la colega, no había en Chile Chico un lugar donde tú digas, esto es de artesanía, esto es de los artesanos locales, no contábamos con un espacio físico en realidad. Así es que, todo es bienvenido y estamos muy contentas”.

El proyecto de “construcción del salón de exposición y venta de productos locales de Chile Chico”, tuvo una duración de cuatro meses, entregando una fuente de trabajo a ocho personas, con una inversión que supera los 43 millones de pesos, financiados mediante un Fril empleo del Gobierno Regional de Aysén.