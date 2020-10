La actual infraestructura no cumple las normas de seguridad, está en muy malas condiciones estructurales y en su sistema eléctrico, por lo tanto, el nuevo proyecto entregará mayor dignidad y un espacio adecuado a todos los bomberos y bomberos de Chile Chico.

Chile Chico.- Una esperada noticia por la comunidad y el Cuerpo de Bomberos de Chile Chico es la que se conoció en las últimas horas, ya que, Controlaría autorizó convenio entre el Municipio y Gobierno Regional, el que permitirá, si es que no es que existen mayores inconvenientes, licitar en los próximos meses las obras de “Reposición del Cuartel de Bomberos”.

Esto se ha logrado después de un intenso trabajo y gestiones desarrolladas desde la casa edilicia por el Alcalde, Ricardo Ibarra, el equipo de profesionales de Secplac, Administración y todo en coordinado permanente con los directivos de la entidad voluntaria.

El jefe comunal, se mostró feliz del avance que ha logrado en este momento tan importante iniciativa, que va en directo beneficio de toda la comunidad, pero particularmente de nuestros chicos y chicas buenas, que merecen un espacio adecuado para tan loable función.

“Este es un paso importante que se ha dado con la toma de razón de Contraloría, porque significa que vamos avanzando, a veces, hemos tenido algunas diferencias con los equipos directivos de la región, en el sentido de que no vemos la misma preocupación o la voluntad de avanzar con la rapidez que se pudiera. Pero sin embargo, con esta noticia que nos ha entregado la Contraloría, que se tomó razón y que efectivamente el proyecto sigue en su última etapa que va a ser la licitación y posteriormente la ejecución. Sentimos una enorme alegría por los bomberos y bomberas que tienen ya un cuartel en muy malas condiciones, también por cada uno de los habitantes de Chile Chico por quienes sentimos un enorme cariño por los chicos buenos, nuestros bomberos y bomberos de la comuna”.

En tanto, el Superintendente del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico, Ignacio Barrón, destacó el permanente apoyo de la Municipalidad para sacar adelante este anhelado proyecto de nuevo cuartel.

“Desde el primer día que asumimos junto al directorio nos reunimos con el señor Alcalde para manifestarle nuestra preocupación por este proyecto y él de manera muy ejecutiva y comprometido entendiendo la importancia que tiene este proyecto, puso muchos recursos a disposición para que este proyecto salga a flote. La verdad es que, los profesionales de Secplac que hicieron nuevamente este proyecto desde cero, el compromiso de la Municipalidad para esta iniciativa salga, cuando fuimos a reuniones con la Intendenta, enviando correos y también la paciencia, porque yo he sido bastante perseverante en mis gestiones, porque la verdad es una gran preocupación, han dado resultados. El día de hoy, hemos recibido de primera fuente que el proyecto de reposición de nuestro cuartel general ya está con sus respectivas firmas para formalizar el convenio de transferencia entre el Gobierno Regional y nuestro Municipio como unidad técnica, así es que, es una gran noticia”.

Barrón, agradeció el apoyo a la Municipalidad de Chile Chico, al Alcalde, sus áreas de Secplac y Administración, a la Junta Nacional de Bomberos y sus profesionales, al presidente regional de Bomberos Miguel Jara, al directorio del Cuerpo de Bomberos de Chile Chico al ejecutivo, a todos y todas quienes han hecho gestiones y han luchado por avanzar considerablemente y pronto hacer realidad la esperada iniciativa.

El proyecto de Reposición del Cuartel de Bomberos de Chile Chico, contempla una inversión de 675 millones de pesos.