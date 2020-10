Durante el reporte de este sábado 10 de octubre la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito informo que en las ultimas horas se habrían confirmado 58 nuevos casos de Covid 19 en la región de Aysén.

Coyhaique.- En la ocasión Marco Acuña epidemiólogo de la Seremi de Salud informo que desde esta semana el Ministerio de Salud determino una nueva categorización denominada “casos probables” y que corresponden a “a aquellas personas que tienen nexo epidemiológico con un caso confirmado y que ya no es necesario una PCR para confirmarlo”.

El segundo criterio a utilizar es que “Basta con que una persona presente dos síntomas compatibles con coronavirus y un nexo epidemiológico (o que pierda el sentido del gusto o el olfato de forma repentina) para ser contabilizado en esta nueva categoría que entra en la contabilización de casos confirmados”.

Mientras que el tercer criterio seria “Para aquellos pacientes que ingresen a un recinto asistencial de alta complejidad (en el caso de nuestra región, solo el Hospital Regional Coyhaique) con un cuadro de neumonía grave. A estos pacientes que se les toma un scanner que, en el caso de que arroje como resultado imágenes sugerentes de Covid, se les considerará “caso probable” sin necesidad de toma de PCR”.

Es así que, de los 58 nuevos casos, 35 seria confirmados con PCR positiva, mientras que 23 entran en la categoría de “caso probable”. De este total de contagios, 42 personas corresponderían a contactos estrechos y 16 a quienes consultaron por síntomas y que están en estudio epidemiológico, la mayoría corresponden principalmente a Coyhaique, uno en puerto Cisnes y tres en Puerto Ibáñez.

Los casos activos en la Región llegan a 353, con 20 personas internadas en el Hospital Regional Coyhaique y cinco están conectados a ventilación mecánica en la UCI.

Persona Fallecida:

En la oportunidad también se informó de una persona fallecida con PCR positiva, pero no a causa de coronavirus.

Según lo señalado por el subdirector de gestión asistencial del Servicio de Salud, Franklin Fournier “El paciente fallecido estaba contagiado por Covid-19, pero no murió a causa de coronavirus, pues no presentaba un cuadro respiratorio, fundamentalmente tenía patologías crónicas que hicieron que el desenlace fuera así”.