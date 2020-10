Importantes proyectos de desarrollo para los habitantes de la región fueron aprobados por el pleno del CORE el viernes recién pasado. Se trata de la aprobación de recursos para la construcción del APR de Valle Simpson de Coyhaique, construcción del APR km. 23 Aysén – Coyhaique y la aprobación del incremento presupuestario para el proyecto “Mejoramiento ruta 7 Norte, sector Queulat – Puente Chucao”, comuna de Cisnes.

Aysen.- Así lo destacó el presidente del CORE, Sergio González, “hemos culminado el Consejo Regional con importantes noticias para la región de Aysén con más de 7.500 millones de pesos aprobados en el Consejo. Hemos aprobado el proyecto de Agua Potable Rural en el sector de Valle Simpson favoreciendo a más de 150 familias por un monto de 2.800 millones de pesos, como así también otro APR en el sector kilómetro 23 camino ruta Aysén – Coyhaique y que va a favorecer a 44 familias”.

El presidente del Core, destacó que “con esto cumplimos con uno de los sellos del Consejo Regional que es favorecer el saneamiento sanitario, la electrificación rural y particularmente los APR, que son tan necesarios para la familias y así tener las condiciones necesarias para poder llevar adelante sus vidas en estos sectores que están más alejados de la ciudad y finalmente, en conectividad”.

En la misma línea, la consejera regional de la provincia de Coyhaique, Marcia Raphael, señaló que “es uno de los sellos de este Consejo darle prioridad a proyectos de servicios básicos. No es posible que en pleno siglo XXI existan familias que aún no cuenten con agua potable, con energía eléctrica y con saneamiento sanitario. Por eso, creemos fundamental ir aprobando estos proyectos, sobre todo para familias que han estado esperando por años para poder acceder a estos servicios básicos. Además de mejorar la calidad de vida, también pueden pensar sin duda en postular a proyectos para generar actividades de fomento productivo. Sin este necesario servicio, que es el agua, no pueden realizar ningún tipo de actividades”.

En tanto, la consejera regional de la provincia de Aysén, Marcia Nahuelquín indicó que “el agua es una necesidad para todos. Hoy día, en pleno siglo XXI, debemos dar las facilidades, debemos entregar la oportunidad porque este recurso que es tan necesario para la vida y para el consumo y para el uso debe ser para todos igual y que todas las personas que viven en estos territorios puedan acceder a dicho recurso”.

Finalmente, el presidente del Core, destacó el incremento presupuestario para el mejoramiento del sector Queulat – Puente Chucao. “Un incremento muy necesario para un proyecto de pavimentación en el fiordo Queulat con puente Chucao. Son 17.5 kilómetros que están por ejecutar y que obviamente hay un diferencial que cubrir, que son 3.389 millones de pesos y que posibilitará que podamos tener y contar con una mejor ruta en el sector de la ruta 7 norte, muy necesario, sobretodo en tiempos de invierno, así que felices noticias para toda la región. Y obviamente como Consejo Regional seguimos comprometidos trabajando con el Ejecutivo, con los sectores y con nuestras familias de Aysén para poder avanzar en el desarrollo”.