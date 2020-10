Iniciativa dirigida a adultos mayores, a quienes no cuenten con un dispositivo, conexión a internet o no puedan acceder a la Comisaría Virtual, busca descongestionar la Primera Comisaría Coyhaique.

Coyhaique.- Bajo el lema, “Yo te ayudo”, el Gobierno a través de sus Secretarías Regionales Ministeriales, se ha sumado a una acción orientada a brindar las facilidades a adultos mayores y a todos quienes no cuenten con dispositivos, conexión a internet o tengan dificultad para ingresar a la plataforma de la Comisaría Virtual, para la obtención de permisos temporales –como parte de las exigencias contempladas en el instructivo de desplazamiento- para realizar determinados trámites durante la cuarentena decretada en la comuna de Coyhaique tras la pandemia por Covid-19.

Lo anterior surgió a partir de una solicitud presentada al Gobierno Regional por parte de la Primera Comisaría de Coyhaique, con la finalidad de agilizar la entrega de documentos, dada la alta concurrencia a esta Unidad Policial.

“Están llegando en su gran mayoría –en forma presencial- a la Primera Comisaría. Esto ha traído como consecuencia una disminución con respecto a la atención, toda vez que nosotros seguimos trabajando en lo que es el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva, además de servicios extraordinarios con respecto al control y fiscalización de la cuarentena”, expresó el Mayor César Leiva Martínez Comisario de Coyhaique.

El Oficial, instó a las personas que a partir de ahora no sólo pueden obtener estos permisos en la Unidad, sino que también lo podrán solicitar en las oficinas de las Seremías, donde serán atendidos por funcionarios públicos.

“Esto es una medida que ayuda a toda la comunidad a dar cumplimento a la leyes –en este caso, al instructivo de desplazamiento- para realizar cada uno de los trámites a través de sus permisos temporales”, detalló.

Previamente, los funcionarios públicos a cargo de otorgar estos documentos desde la plataforma de la Comisaría Virtual, fueron capacitados por parte de Carabineros, con la finalidad de facilitar la obtención de estos documentos por parte de quienes lo requieran, los cuales son requeridos por Carabineros o personal militar al momento de alguna fiscalización o puntos de control dispuestos en diversos sectores de la ciudad.

Diariamente Carabineros de Coyhaique otorga más de cien permisos para el desplazamiento con la finalidad de realizar una determinada actividad.

Desde el inicio de la cuarentena -añadió el Mayor César Leiva- Carabineros de Coyhaique ha detenido a más de 84 personas por infringir el art. 318 del Código Penal, por infringir las disposiciones sanitarias y no portar ningún tipo de permiso para efectuar determinadas diligencias.

Asimismo, en este periodo, más de 25 mil personas han sido fiscalizadas, las cuales han contado con sus respectivos permisos temporales. “Esto demuestra que hay un comportamiento de acatamiento de las normas en la comuna de Coyhaique, toda vez que estas personas sí portaban sus permisos y han dado cumplimiento a las exigencias manifestadas en el instructivo de desplazamiento”, precisó el Oficial.