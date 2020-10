En el marco del programa de vigilancia de la merluza del sur, y considerando un aumento en el ingreso de embarcaciones de otras regiones que extraen este recurso de manera ilegal, Sernapesca Aysén coordinó diversos operativos aéreos y marítimos, con el fin de resguardar la sustentabilidad del recurso y del sector pesquero artesanal.

Aysen.- Los operativos se llevaron a cabo en conjunto con la Autoridad Marítima entre el 9 al 13 de octubre, detectando un total de 4 embarcaciones de la región de Los Lagos sin autorización para extraer el recurso en Aysén, además, se sorprendió a dos embarcaciones pertenecientes a Puerto Melinka que se encontraban extrayendo erizos fuera de las áreas de manejo autorizadas para ello, vulnerando lo establecido en sus planes de manejo. Del total de 6 embarcaciones, había una que no contaba con ningún tipo de identificación, un hecho grave que atenta contra la actividad pesquera legal.

Se procedió a cursar un total de 18 citaciones a los infractores y se incautó un total de 2,15 toneladas de merluza del sur, 235 kilos de congrio dorado, 1,5 toneladas de erizos, quedando en poder del infractor. En el caso de las embarcaciones con merluza y congrio, los recursos incautados quedan a disposición de lo que determine el Magistrado una vez que desembarquen en la región de Los Lagos, mientras que los erizos quedan a disposición de lo que determine el Magistrado de Aysén.

La merluza del sur es un recurso que actualmente se encuentra en estado de sobreexplotación y extracción se enmarca en el Comité de Manejo, donde se ha reconocido que la pesca ilegal y no reportada es una problemática importante, dado su negativo y transversal impacto en los diversos ámbitos de la pesquería, tanto a nivel ambiental, económico y social.

Durante el fin de semana largo, los funcionarios de Sernapesca Aysén además realizaron fiscalizaciones en puntos de desembarque de Puerto Chacabuco, donde inspeccionaron a una embarcación transportadora que provenía de cosechas de áreas de manejo de la región con un cargamento de erizos con un 21% bajo el tamaño legal permitido establecido para este recurso. Se procedió a cursar citación al armador de la nave y a incautar 3,1 toneladas, de acuerdo a lo establecido en el artículo 119 de la LGPA.

El Director Regional de Sernapesca Aysén, manifestó que estos hallazgos ocurren luego de llevar a cabo uno de los planes regionales de inspección. “Estas fiscalizaciones se enmarcan en el programa de inspecciones que tenemos en conjunto con la Gobernación Marítima de Puerto Aysén con foco en las tres pesquerías principales de la región como es la merluza austral, congrio dorado y el erizo. Con esto también estamos dando cuenta de las múltiples denuncias que hemos recibido por parte de nuestros usuarios, quienes producto de estas intromisiones de embarcaciones no autorizadas y algunas indocumentadas han visto afectada su actividad pesquera.” Como Sernapesca continuaremos con las acciones de fiscalización con el objetivo de resguardar la conservación de los recursos hidrobiológicos y la sustentabilidad del sector pesquero artesanal. Aseguró Hudson.