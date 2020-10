Mineduc propone plan de 50 días hábiles para que estudiantes desconectados de sus establecimientos puedan retomar sus estudios.

Aysen.- Desde hace más de seis meses las clases presenciales se han mantenido suspendidas producto de la pandemia lo que ha provocado altos índices de deserción escolar. Actualmente más de 186 mil niños, niñas y jóvenes de entre 5 y 21 años no han completado su educación escolar, lo que podría aumentar a 267.822 estudiantes según proyecciones del Ministerio de Educación.

Para poder identificar los alumnos que estaban perdiendo el vínculo con sus escuelas y liceos, el Mineduc creó la herramienta de gestión de contacto, donde el profesor jefe tiene la información de la matrícula de su curso, y desde ahí los directores de cada establecimiento pueden conocer si los escolares están en contacto de forma constante o se requiere un mayor apoyo.

En la región esta herramienta fue utilizada por 14 escuelas en agosto, equivalente a más de 4.200 estudiantes, y arrojó que el 15% de los alumnos tuvo una nula participación escolar, es decir, no se conectaron a clases virtuales, pruebas, o tampoco enviaron tareas, actividades recreativas, o dieron algún tipo de señal al establecimiento.

El porcentaje de estudiantes con participación nula en actividades escolares supera el 18% en 8° básico y en 1° medio. En tanto, en 3° medio, dicha proporción llega al 30%, mientras que en Educación de Personas Jóvenes y Adultas (EPJA) alcanza el 33%.

Sobre estas cifras, el Seremi de Educación de Aysén Sergio Becerra Mera señaló que “En el marco de esta pandemia es relevante mantener a los estudiantes conectados con sus escuelas, El Ministerio de Educación tiene como uno de sus principales objetivos la inclusión de estudiantes que han desertado del sistema escolar o que estén en riesgo de hacerlo. Los datos regionales que entregó esta herramienta muestran que la proporción de alumnos con participación nula es mayor entre los establecimientos municipales, superando el 17,5% (en el sector particular subvencionado llega al 13,2%). El porcentaje de estudiantes con participación nula en actividades escolares supera el 18% en 8° básico y en 1° medio. En 3° medio, dicha proporción llega al 30%, mientras que en Educación de Personas Jóvenes y Adultas EPJA alcanza el 33%”.

Por lo anterior, Sergio Becerra expresó que “Es de la máxima importancia retener a los estudiantes en los colegios, ya que es la única manera de nivelar la cancha, por lo que necesitamos que la relación entre la comunidad educativa y nuestros niños se haga más fuerte”.

Para afrontar esta problemática, el Mineduc lanzó el plan “Estamos a tiempo” enfocado en los alumnos desde 1° básico a 4° medio, que considera un trabajo diario para lograr resultados en 50 días hábiles a través de los textos escolares.

¿Cómo es el plan Estamos a Tiempo?

El plan se organizará en base a cinco pasos:

Paso 1: Organización del equipo de trabajo interdisciplinario (directivos, docentes, psicopedagogos, jefes UTP) para que cada uno de los integrantes conozca el plan a cabalidad.

Paso 2: Levantamiento de información sobre estudiantes que no han tenido vinculación durante el 2020. Al identificar los alumnos desconectados de cualquier actividad vinculada al establecimiento, se debe trabajar en retomar el contacto a través de distintos métodos tecnológicos como SMS o contacto directo.

Paso 3: Se debe imprimir cada recurso educativo para que el estudiante que ya fue nuevamente contactado tenga acceso material físico de estudio, junto al Texto Escolar que ya dispone en su domicilio.

Cada estudiante tiene un set de trabajo que consta de:

1. Un calendario que organiza día a día las actividades de la semana, en donde se trabaja con el Texto Escolar distintas asignaturas y habilidades: Lenguaje, Matemáticas, Comprensión Lectora y Escritura.

2. Además, se incorpora para cada día una actividad en donde el estudiante puede identificar sus emociones y complementar el día con una actividad recreativa.

3. Una ruta con el “Desafío de Lenguaje” y “Desafío de Matemáticas”, en donde los estudiantes podrán visualizar sus avances en los contenidos de cada asignatura.

4. Diario de Escritura libre.

5. Una resma de 20 hojas en blanco para desarrollar las actividades.

6. En el caso de 1° y 2° básico, existen materiales adicionales: Cuadernillo de Lenguaje, Cuadernillo de Matemáticas, Lecturas Complementarias y Palabras de uso frecuente.

7. Para los alumnos de 4° medio, es necesario imprimir los “Cuadernillos PDT” para trabajar las habilidades en torno a la prueba de transición.

Paso 4: Invitación a retomar el vínculo y entrega del plan impreso en las casas.

1. Mantener un contacto sistemático y constante, el cual nos permita identificar los logros, dificultades y necesidades del estudiante a tiempo de tal manera que estos no vuelvan a perder el contacto.

2. Entregar material impreso, este material lúdico y dinámico mantendrá interesado al estudiante y logrará organizar sus aprendizajes de forma que facilite los desempeños y el desarrollo de las habilidades esenciales.

3. Promover instancias que generen motivación por el aprendizaje y bienestar socioemocional y que no solo sea el establecimiento quien se acerque al estudiante, sino que este y su familia se interesen por crear vínculos y aprender

Paso 5: Gestionar sistema de retroalimentación, monitoreo de avances y seguimiento al estudiante.

Se deberá implementar un sistema de seguimiento y monitoreo de los estados y avances de los estudiantes de tal forma que los docentes puedan entregar retroalimentación oportuna y pertinente a cada estudiante y que de esta forma los logros de cada estudiante sean más significativos.