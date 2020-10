Diseño de Terminal de Buses de Puerto Aysén forma parte del trabajo para generar una red de terminales en la región. Elaboración de plan de gestión de tránsito en la ciudad porteña es la primera actualización de este tipo de estudio que se llevará a cabo en Chile.

Aysen.- Mediante un acto virtual en donde se reunieron SeremiTT, Municipalidad de Aysén, y profesionales del nivel central del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT), se destacó el avance de dos iniciativas que serán de vital importancia para modernizar la infraestructura vial en la ciudad de Puerto Aysén: las licitaciones para el plan de gestión de tránsito y el diseño del terminal de pasajeros.

Estos proyectos tienen el objetivo de gestionar de forma más eficiente y segura la movilidad en la zona urbana de Aysén. Por medio de una transferencia de 123 millones de pesos, el ministerio financiará el estudio para el diseño de un Terminal de Buses para Puerto Aysén. De la misma forma a través de la Secretaria de Planificación del Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (SECTRA) y un financiamiento del FNDR por 140 millones de pesos se podrá generar un plan de gestión de tránsito que no se actualizaba desde el año 2013.

En la instancia, el seremiTT Fabián Rojas indicó que el terminal de pasajeros de la ciudad porteña se enmarca en la tarea de levantar una red de terminales y paradores que incluyen a Coyhaique, Puerto Aysén, Puerto Tranquilo, Puerto Cisnes, La Junta y Cerro Castillo.

“Cuando elaboramos el Plan Regional de Gobierno del 2018 al 2022 como ministerio planteamos como eje la construcción de una red de terminales para Aysén, que permitiera mejorar las condiciones de conectividad. En Puerto Aysén, hace unas semanas atrás, el ministerio de Bienes Nacionales ya hizo entrega del terreno y ya está el llamado a licitación. Paralelo a este trabajo tenemos el plan de gestión de tránsito que forma parte de este esquema de mejorar el transporte, para consolidar un sistema más eficiente para los usuarios”, explicó.

El alcalde de Aysén, Luis Martínez agregó que mediante las licitaciones que se están llevando a cabo por parte del municipio, se está apostando por mejorar la calidad de vida de todos los habitantes de la comuna: “Cuando firmamos el acta de traspaso de recursos estaba muy emocionado y contento como aysenino. Yo soy nacido y criado acá y el terminal de buses ha sido muy utilizado en campañas, y ahora es posible llevarlo adelante. El plus que tiene el MTT es que ha respondido con acciones a los requerimientos que se le plantean y como alcalde considero que es un buen camino. Estamos muy entusiasmados como municipio porque hemos trabajado bien con el acompañamiento que tenemos desde el ministerio”.

La Jefa de Infraestructura de la División de Transporte Regional, Josefina del Real se refirió al proceso de trabajo para generar la licitación del Terminal de Buses. “Nos ha sorprendido la disposición del municipio y de su equipo. Cuando partimos no teníamos terreno pero se avanzó rápidamente y hemos mantenido un ritmo de trabajo de reuniones semanales bien intenso. Con la licitación ya publicada quedamos a la espera de los oferentes y esperamos que todo salga bien”, dijo.

Respecto al plan de gestión de tránsito el Coordinador de la Secretaria de Planificación del MTT, Ítalo San Nicolo, destacó que “ésta es la primera actualización del plan de gestión de tránsito que se hace en alguna ciudad de Chile, de los planes que datan de hace 7 u 8 años. Además tiene una connotación muy importante ya que se le han incorporado tareas que no se generan en este tipo de estudios. Puerto Aysén va a ser la primera ciudad de tamaño menor a la que se le aplicará una encuesta origen – destino, que permitirá conocer en detalle la movilidad interna con lo que podemos ir más allá de las mediciones de tránsito de un plan de gestión”.

En forma adicional a estas iniciativas el ministerio trabaja para generar una zona de servicio entre Puerto Aysén y Puerto Chacabuco. Mientras que el municipio está proyectando habilitar una parada de buses en la zona de los domos de Puerto Chacabuco para mayor comodidad de los usuarios de estos servicios de movilización.