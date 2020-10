No descartan iniciar acciones legales en contra de quienes resulten responsables.

Chile Chico.- Una triste situación es la que vivió en las últimas horas una joven madre de Chile Chico, quien se encontraba en medio de un embarazo de alto riego y durante el día jueves tras haber estado algunas horas con vida, falleció en el hospital regional el bebé que presentaba una gestación de siete meses.

A juicio de los familiares esta situación se debe a una atención que no habría sido la adecuada en el hospital Leopoldo Ortega Rodríguez de la “ciudad del sol”.

“Quiero hacer una denuncia responsable hacia el hospital, pero primero quiero decir que hay personal, médicos, paramédicos que si valen la pena y que si se ponen la camiseta, pero hay otras personas que no se ponen la camiseta, ellos son servidores públicos y se les está pagando muy bien. Tengo a mi sobrina que fue llevada al hospital, iba en estado mal y fue devuelta a su casa, después fue trasladada nuevamente por su pareja hacia el hospital, donde se le llevó a Coyhaique durante la mañana. En estos momentos me avisan que falleció su hijo de siete meses”, parte del relato que comparte en redes sociales, un tío de la joven madre, José Almonacid.

José Almonacid, pide que exista mayor fiscalización a quienes realizan sus funciones en el área salud, “aquí lo que interesa es que haya una fiscalización a este médico o a esta doctora que tuvo la delicadeza de que enviaran a una persona que estaba grave a su casa, quiero que me respondan si ¿hay una matrona o un matrón?, y porque no se mandó a buscar durante la noche. Cuando en una emergencia como esta se tiene que mandar a buscar a un matrón, yo no tengo muy claro si eso se hizo, pero si fue así, tiene que saber que estaba en riesgo vital tanto la mamá como el niño”.

El tío de la joven madre chilechiquense, exige que “tiene que haber una investigación profunda, murió una persona, murió una guagua. Estoy haciendo esto porque le paso a mi sobrina, entonces, con tanto médico, con tantos paramédicos trabajando en el hospital, que no se hagan responsable de un ser humano, mi sobrina pasando dolores y nadie hizo nada”.

Versión del Servicio de Salud

En torno a este caso desde el Servicio de Salud, el doctor Franklin Fournier, fue quien manifestó, “lamentablemente tenemos un caso fatal en Chile Chico que está siendo investigado y obviamente cuando tengamos algún resultado de aquello, si es que la familia así lo permite, lo comunicaremos a la comunidad. Si no es así, entendiendo el dolor de la familia, tendremos que guardar la confidencialidad de la situación”.