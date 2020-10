Durante el reporte de este martes 20 de octubre la seremi de Salud Alejandra Valdebenito confirmo que en las ultimas horas se confirmaron 38 nuevos contagios por Covid-19 en nuestra región de Aysén.

Aysen.- Según se detalló, 14 pertenecerían a la comuna de Coyhaique, 07 a Chile Chico, 12 a Puyuhuapi y 01 a Puerto Aysén, también se reportan cuatro casos probables (tres en Coyhaique y uno en Puerto Río Tranquilo).

Actualmente 09 pacientes permanecen internados en el Hospital Regional Coyhaique, con 03 de ellos conectados a ventilación mecánica.

Respecto a los nuevos casos de Covid-19 detectados en localidades más pequeñas, la Seremi Valdebenito informo que, en el caso de Chile Chico se trata de un grupo familiar identificado, en tanto que en Puyuhuapi aún no se conocería el origen de los contagios, debido a que se está realizando la investigación epidemiológica.

Plebiscito 25 de Octubre

En tanto la Seremi de Salud también informó que para el Plebiscito del próximo domingo 25 de octubre, la cuarentena se mantendrá en la comuna de Coyhaique “Las personas solo podrán salir de sus hogares para efectuar su votación en el local correspondiente, portando su cédula de identidad y respetando las medidas sanitarias de distanciamiento social y uso obligatorio de mascarilla en todo momento”.

Sobre las personas de otras regiones o de otro país que entre a nuestra región para emitir su sufragio “Podrán hacerlo, pero siguiendo estrictas medidas como la acreditación de un examen PCR negativo de no más de 72 horas de antigüedad, a aquellas personas podrán ingresar a nuestra región solo a partir del viernes 23 de octubre y podrán permanecer en nuestra región solo hasta el martes 27 de octubre.

En tanto para los ciudadanos que deban salir de la región para participar en el Plebiscito “También podrán hacerlo realizando sus viajes entre el viernes 23 (ida) y el martes 27 (regreso). Sin embargo, al ingresar nuevamente a nuestra región deberán acreditar un examen PCR negativo de no más de 72 horas de antigüedad y realizar una cuarentena obligatoria de 14 días en su domicilio”.