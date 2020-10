Volver la mirada la tierra, aprovechar las bondades del clima y el conocimiento de nuestra gente para producir esta legumbre que podría convertirse en el sustento de la economía familiar, es uno de los objetivos.

Chile Chico.- La siembra, producción y venta de porotos en Fachinal, es una idea que nace desde la misma comunidad, la recoge el Alcalde Ricardo Ibarra y junto a las profesionales de Prodesal Luzmenia Mansilla y de medio ambiente Patricia Salgado, deciden llevar adelante esta iniciativa en unión al proyecto de “granja educativa” de Chile Chico.

Para la máxima autoridad comunal, es fundamental volver la mirada a la tierra, al trabajo en el campo y esta idea que surge en una conversaciones con los vecinos ya comienza a concretarse hoy con la entrega de las semillas a los productores y productoras que se inscribieron con anterioridad.

“En un lugar maravilloso como es Fachinal hoy estamos dando respuesta al compromiso que habíamos asumido con los vecinos de desarrollar este proyecto, que dentro del concepto de soberanía alimentaria, donde tenemos que ver a la tierra como una alianza entre los hombres, mujeres, los pobladores de la Patagonia. Este territorio de Fachinal es conocido históricamente como una zona de producción de legumbres, de hortalizas y hoy día más que nunca estamos reafirmando eso, al recorrer las casas de los vecinos, entregándoles los porotos de semillas certificadas. También nos comprometimos a acompañarlos no solamente hoy al entregar las semillas, sino que en todo el desarrollo del proyecto vamos a estar con ellos”.

Luzmenia Mansilla, es la profesional de Prodesal Chile Chico y quien en esta primera etapa junto con entregar las semillas a los vecinos y vecinas de Fachinal, realizó una pequeña inducción y queda establecido el compromiso de asesorar y seguir colaborando mientras el proyecto avance.

“Ellos históricamente han producido este tipo de cultivos acá en los suelos de Fachinal, donde tenemos las condiciones climáticas, agro meteorológicas y también de nutrientes del suelo para el desarrollo de este cultivo. Por lo tanto, se prevé que será un proceso bastante exitoso, poder sacarle provecho y apoyarlos de cierto modo para su producción, con asesoría, la misma entrega de las semillas de dos variedades de semillas certificadas, magnum y vaina colorada, ya están en manos de seis productores de Fachinal”.

Quien planteo esta idea de la producción de porotos es, Gerardo Haro, un vecino que por muchos años ha tenido muy buenas experiencias y resultados con esta legumbre en Fachinal. “Muy buena la idea, fue una conversación con el Alcalde y me alegro que la idea haya salido de esta persona, ahora es algo que se extendió y la bueno es que siga como proyecto. Nosotros acá todos los años sembramos y sabemos que da resultados, entonces, ahora que es un proyecto con más ganas uno lo produce”.

Otro de los pobladores de Fachinal que puso en valor el trabajo coordinado entre los vecinos y la Municipalidad para la siembra y producción de porotos fue, Noel Ulloa. “A mí me parece una cosa magnifica, porque hace muchos años que no se veía esto, porque la misma gente y uno mismo a veces tiene la culpa que no se dan las cosas, porque claro está que, el que no siembra no cosecha. Pero ahora gracias a Dios tenemos un buen Alcalde, más encima con regalías que nos traen semillas y nos ayudan”.

La idea de esta primera producción de porotos en el sector de Fachinal es ver los resultados, con una producción para los propios hogares y avanzar a la venta a nivel local, comunal y de a poco ir creciendo en bien de la economía familiar.