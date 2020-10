El objetivo es que este 25 de octubre los votantes adopten las medidas sanitarias básicas desde el momento que salen de su hogar hasta su retorno. #PlebiscitoSeguro

Coyhaique.- Un llamado a adoptar medidas como el uso correcto de la mascarilla o mantener siempre una de repuesto, además del correcto distanciamiento físico y portar siempre la cédula de identidad; son algunas de las indicaciones que autoridades como la Intendente Regional, el Gobernador Provincial de Coyhaique y la Seremi de Salud, están entregando a la comunidad para que el plebiscito de este domingo 25 de octubre se realice con el reguardo sanitario adecuado, en el contexto de la pandemia por COVID-19 que se vive a nivel mundial.

Así lo manifestó la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien hizo un llamado a participar de este proceso con responsabilidad. “Sabemos de la importancia de este sufragio para toda la ciudadanía, donde se requiere de la participación y colaboración de toda la comunidad, ya que en el plebiscito de este 25 de octubre no debemos olvidarnos del COVID-19, por lo que es importante que adoptemos todas las medidas que sean necesarias para evitar la propagación de este virus durante esta votación. Al acudir a los centros de votación, utilizar siempre mascarilla, incluso llevar una de repuesto; mantener el distanciamiento físico con las demás personas; mantener un frecuente lavado de manos, antes y después de la votación; entre otras acciones.”

En este contexto, la Intendente Regional, Geoconda Navarrete Arratia, recalcó que estas medidas buscan resguardar la salud de la población. “Nunca van a estar demás las recomendaciones de autocuidado y del cuidado de quienes nos rodean, para que tengamos un buen ejercicio democrático, muy participativo, pero con el máximo de seguridad para minimizar los riesgos sanitarios por COVID-19.”

Finalmente, el Gobernador de Coyhaique, Víctor Oyarzún Rodríguez, indicó que para este domingo, se han dispuesto medidas especiales para los adultos mayores, como un horario especial de votación. “este domingo, los adultos mayores tendrán un horario preferente para que puedan votar, entre las 14:00 y las 17:00 horas, por lo tanto el llamado a la comunidad es a concurrir a votar, porque este va a ser un plebiscito seguro y transparente.”

Plebiscito Seguro

El Servicio Electoral está facultado para fijar normas e instrucciones que permitan la realización del plebiscito en el contexto de la pandemia. En conjunto con el Ministerio de Salud, se elaboró el siguiente Protocolo Sanitario para que votes seguro y cumpliendo con todas las medidas sanitarias:

• Este 25 de octubre lleva tu propio lápiz pasta azul para votar y firmar el padrón de mesa.

• Higieniza tus manos antes y después de votar con tu propio alcohol gel o con el que será dispuesto en los locales de votación.

• El horario de votación extendido será de las 8:00 a las 20:00 horas.

• Respeta las filas y mantén la distancia física de, a lo menos, un metro con electores, vocales y todas las personas que se encuentren dentro y fuera de los locales de votación.

• Existirá un horario exclusivo para personas de 60 o más años de edad: de las 14:00 a las 17:00.

• Evita aglomeraciones al interior o en las afueras del local de votación: una vez que hayas votado, regresa de inmediato a tu hogar.

• Acude a tu local de votación sin acompañantes, a menos que necesites asistencia para votar.

• Si tienes 60 o más años de edad y eres designado como vocal de mesa por las Juntas Electorales, podrás excusarte.

• Usa tu mascarilla en todo momento. Solo deberás retirártela durante tres segundos para verificar tu identidad cuando el presidente de la mesa te lo indique.

Para mayor información acerca de las recomendaciones para un Plebiscito Seguro, visita https://seremi11.redsalud.gob.cl/plebiscito-seguro/

ANTES DE SALIR DE CASA

-Programa tu viaje hacia el local de votación. Evita aglomeraciones y horarios punta.

-Prefiere desplazarte a pie o en bicicleta, si tu estado de salud lo permite y si tu local de votación queda cerca de tu casa.

-Recuerda que existirá un horario especial para personas mayores entre las 14:00 y 17:00 horas.

-Es obligación usar la mascarilla de manera correcta, cubriendo desde la nariz hasta el mentón.

-Debes usarla desde que sales de tu casa y hasta que vuelvas. Evita tocarla con las manos.

-Sal con tu mascarilla puesta y lleva una de repuesto en caso que se humedezca.

-Antes de salir de tu casa, tómate la temperatura. Si presentas fiebre o dolor muscular, debes asistir a un centro de salud.

-Antes de salir, anda al baño para evitar utilizar los baños públicos.

-Si tienes el pelo largo, amárratelo.

-Si utilizas silla de ruedas, muletas o bastones para movilizarte al lugar de votación, recuerda limpiarlos y desinfectarlos antes de salir y al volver a tu casa.

-Recomendamos que utilices bloqueador solar y gorro, por posibles exposiciones a radiación solar.

-Recuerda siempre llevar tu botella de agua.

-No olvides tu lápiz de pasta azul para que solo tú lo uses al momento de votar.

EN EL TRAYECTO A TU LOCAL DE VOTACIÓN

-Lávate las manos frecuentemente con alcohol gel al 70% o similar, en especial cuando toques superficies.

-Durante todo este proceso, no toques la mascarilla ni tu cara. Si estornudas o toses, no debes quitarte la mascarilla, hazlo con ella puesta.

-Si tomas locomoción colectiva, lava tus manos con alcohol gel o similar al bajarte.

AL LLEGAR AL LOCAL DE VOTACIÓN

-Respeta las medidas sanitarias establecidas por el lugar para prevenir el contagio COVID-19 y solicita asistencia si lo requieres.

-Recuerda que pueden existir protocolos extraordinarios en los ingresos, como la toma de temperatura, sanitización de pies, entre otros.

-Colabora en el proceso de revisión.

-Si hay filas para el ingreso, siempre mantén al menos el metro de distancia y jamás te saques la mascarilla.

-Para confirmar la distancia puedes extender tu brazo hacia el frente.

EN EL LUGAR DE VOTACIÓN

-Evita el uso de mobiliario público en el lugar, como juegos, bancas, teléfonos públicos, entre otros.

-Evita comer en el lugar. Si ingieres líquidos, recuerda usar alcohol gel antes y después de abrir la botella.

-No manipules elementos de los que no conoces su procedencia.

-Usa alcohol gel o similar, en tus manos luego de recibir tu cédula de identidad y luego de votar.

-Si te encuentras con alguien conocido evita el saludo de beso o abrazo y no te quedes conversando.

REGRESO AL HOGAR

-Cuando llegues a tu casa te aconsejamos sacarte zapatos y aplicarle una solución clorada a la suela. No entres a la casa con ellos.

-Quítate la mascarilla. Si es desechable, bótala.

-Si es reutilizable, lávala.

-Lávate las manos al llegar a tu casa con agua y jabón por al menos 20 segundos.

-Si estuviste expuesto a aglomeraciones, sácate la ropa y lávala con detergente. Es ideal que te duches y laves el pelo.