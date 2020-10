Las autoridades del trabajo de Aysén llamaron a los empleadores a respetar el derecho laboral de sufragar. La Dirección del Trabajo, a través de sus inspecciones, recibirán denuncias presenciales, en www.direcciondeltrabajo.cl y telefónicamente.

Coyhaique.- En el supermercado regional de Coyhaique Hiperpatagónico, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Andrea Ponce junto a la Directora regional del Trabajo, Victoria Sierra realizaron difusión a los trabajadores/as y un punto de prensa para dar a conocer la ley que otorga permiso de 2 horas a los trabajadores/as para votar.

La Seremi Andrea Ponce destacó este derecho laboral y llamó a tomar las medidas de higiene frente al Covid-19, “Estamos haciendo difusión con respecto al permiso que tienen todos los trabajadores y trabajadoras para ir a votar el día domingo. Ellos tienen un permiso de dos horas. Ese permiso no puede ser negado por el empleador y tampoco se lo pueden descontar de su jornada laboral. Sabemos que acá en el supermercado Hiperpatagónico siempre están cumpliendo con las normativas, pero de todas maneras queremos reforzar la información y a todos quienes nos están escuchando, decirles que, si eso no ocurre y tienen algún problema, deben denunciarlo a la Inspección del Trabajo. Es importante también ese día no olvidar los cuidados respecto al Coronavirus, sobre todo porque al volver al lugar de trabajo, hay que mantener la higiene para evitar contagios entre los colegas y por supuesto, en el domicilio”

En la misma línea, la Directora Regional del Trabajo, Victoria Sierra, comentó sobre los trabajadores/as que son vocales de mesa: “hay un permiso especial para aquellos trabajadores que hayan sido designados vocales de mesa. En ese sentido, el permiso especial es por todo el día y también el empleador está obligado a pagar el día de manera completa, sin descuento de la remuneración”.

Sierra además afirmó que estarán fiscalizando por parte de la Dirección del Trabajo, detallando las multas a las se exponen quienes no cumplan la norma, “Los empleadores que no respeten ambos derechos, es decir, el permiso de las 2 horas y el permiso para que el trabajador sea vocal de mesa, se exponen a multas que van desde las 9 UTM, es decir desde los 453 mil pesos hasta las 40 UTM, que corresponden a 2.014.000 pesos. Ese monto va a depender de la cantidad de trabajadores que tenga la empresa. 9 UTM cuando sea una empresa micro o pequeña, de uno a 49 trabajadores; 30 UTM si tiene entre 50 y 199 trabajadores; y 40 UTM si tiene más de 200 trabajadores. El día domingo vamos a estar como Inspección del Trabajo fiscalizando, vamos a tener un turno en todas las inspecciones: en Aysén, Cisnes y Coyhaique, donde habrá un fiscalizador de manera presencial en las oficinas recibiendo las denuncias, de 9:00 a 14:00. Igualmente, la Dirección del Trabajo, desde el día sábado va a establecer un banner en su página donde igualmente se pueden ingresar las denuncias, para que nosotros fiscalicemos el otorgamiento del permiso especial para vocal de mesa o el permiso para ir a votar de las 2 horas”, concluyó.

Mario Ojeda, administrador del supermercado Hiperpatagónico, mencionó sobre el tema, “Nuestro sistema de horarios nos permite dar las facilidades que se indican en la ley. Nuestro personal está enterado y ha sido debidamente difundido. Mantenemos también los resguardos con respecto a la venta de alcoholes, se suspende ese día completamente”.

Por su parte, Bastián Jiménez, trabajador del local, afirmó sobre la difusión de este derecho laboral “me parece bien que estén comprometidos con la campaña y que den permiso para ir a sufragar. Voy a ir a votar, todos queremos ir a votar para ver si hay una nueva constitución o no. Vamos a ir a poder votar todos en orden para que la empresa no se quede sin trabajadores”.

Para realizar las denuncias, la Dirección del Trabajo dispuso a nivel nacional del teléfono 600 450 4000 entre las 09:00 y las 14:00 horas del domingo 25 y también se recibirán denuncias en el sitio web www.direcciondeltrabajo.cl mediante un banner que se habilitará a partir de las 15:00 del sábado 24 de octubre y hasta las 14 horas del domingo 25.

Finalmente, cabe señalar que la DT emitió el dictamen N° 2760/025 que se refiere a las normas de índole laboral que deben ser respetadas durante la jornada plebiscitaria del próximo domingo.