Son 27 camas disponibles que incluyen personal de salud, seguridad y transporte, quienes acompañarán a los usuarios que lleguen a esta nueva residencia que recibirá casos COVID+ y contactos estrechos del sector norte y litoral de la región de Aysén.

Puerto Chacabuco.- Con la finalidad de contar con una mayor cantidad de zonas seguras para el cumplimiento de cuarentenas de personas confirmadas por COVID-19 o sus contactos estrechos, la Seremi de Salud sumó una cuarta residencia sanitaria en la región, ubicada en la comuna de Aysén; infraestructura que permitirá atender adecuadamente a 27 usuarios que no puedan cumplir con su aislamiento adecuado, durante su proceso de recuperación del coronavirus.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien invitó a una visita guiada al lugar a dirigentes sociales de las ciudades de Aysén y Chacabuco para que se informaran de los protocolos y funciones de esta nueva residencia sanitaria. “Estamos en una de las habitaciones de esta nueva residencia que abrimos en Puerto Chacabuco, precisamente para los usuarios de nuestra gente de acá de la comuna y provincia de Aysén, pero también de toda la zona norte de la región. Son habitaciones muy confortables, con todos los protocolos establecidos con nuestra gente, que son funcionarios de Puerto Aysén. Estas residencias permitirán que nuestra gente, en períodos de cuarentena, pueda descansar en estos 14 días, pero además vigilado por personal sanitario responsable de monitorear la condición de salud de los usuarios”.

Guido Jaramillo, presidente del Consejo Consultivo del Centro de Salud Familiar de Puerto Chacabuco, valoró esta instancia que, si bien provoca temores y miedo en la ciudadanía, “también tenemos que entender que es una realidad, porque existen personas que requieren de estos espacios para hacer frente a estas cuarentenas, que muchas veces en sus casas no lo pueden hacer. Hoy, se nos ha explicado que esta residencia será para usuarios de la Provincia de Aysén, lo que es muy positivo. Esperemos que todas las normas sanitarias que se nos han explicado sean tomadas en cuenta, con el fin de que nuestra gente no corra ningún riesgo”, concluyó el dirigente social.

De esta forma, actualmente existen 03 residencias en la comuna de Coyhaique y 01 en Aysén. Según nos informan, en las últimas ya comenzaron a ingresar usuarios a estas nuevas dependencias sanitarias.