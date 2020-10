Desde el Servel en tanto, señalaron que las cifras de participación en la región no superaron el 40%. En cuanto a la seguridad durante la jornada, la región no registró hechos de violencia a pesar de las manifestaciones.

Coyhaique.- A horas de concluido el Plebiscito 2020, el cual determinó por votación popular que se tendrá que redactar una nueva constitución, desde el Gobierno en la región de Aysén la calificaron como una “gran jornada de participación ciudadana” según la Intendenta Geoconda Navarrete.

La Ejecutivo Regional destacó que de ahora en más “todos los chilenos y nosotros como gobierno asumimos la responsabilidad de lo que significa conducir este nuevo proceso que tendrá una duración de alrededor de 2 años pero también, junto con esa responsabilidad ciudadana y de gobierno, nosotros tenemos un mandato legal para conducir nuestro país hasta el último día, generando todas las condiciones y garantizando la participación, el desarrollo y la inclusión de cada uno de los chilenos y en particular también; seguir llevando adelante y en medio de esta pandemia seguir trabajando por el resguardo de la salud de cada uno de nuestros habitantes”, dijo.

Sobre el mismo hito, Geoconda Navarrete agradeció “la participación de todos los ayseninos que concurrieron en todas las comunas a sus locales de votación, a poder manifestar de su opción legítima de cómo quieren o visualizan el futuro de nuestra región y de nuestro país. También quiero destacar el orden en el que se realizó, como asimismo en las manifestaciones ya que todas ellas se desarrollaron en completa normalidad”, señaló.

Desde el punto de vista de la seguridad, tanto en los locales de votación como en las calles, el General de la Defensa Nacional de Aysén, Joaquín Morales, señaló que la jornada se desarrolló de forma normal. “Fueron 37 locales en total en la región y desde el punto de vista de la seguridad, el Plebiscito se desarrolló sin ninguna alteración y en ese sentido quiero destacar la colaboración prestada por todos los ciudadanos que el día de ayer concurrieron a votar ya que gracias a esa conducta se contribuyó de manera importante a que no se generara ningún tipo que situación que pudiera afectar el desarrollo del acto plebiscitario”.

Votación

Respecto del nivel de votación en la región, el director del SERVEL, Néstor Sepúlveda, hizo dos evaluaciones. La primera, relacionada a la forma en cómo votó la ciudadanía –teniendo presente la pandemia- y en segundo orden en cuanto a la participación efectiva.

Sobre el primer punto, Sepúlveda destacó que “concurrieron, tal como se les solicitó, portando sus elementos de seguridad para el acto de la votación (mascarillas, alcohol gel y resguardando las distancias sociales) y durante la jornada no detecté ninguna anormalidad al respecto”.

Ahora bien, en cuando a la participación efectiva –teniendo presente que estaban habilitadas más de 97 mil personas para votar- el director regional explicó que el domingo “los guarismos no son óptimos, tenemos una participación del 39,47% del electorado y por lo tanto la abstención es muy alta; un 60,53% de abstención”.

En ese sentido, Sepúlveda señaló que las comunas con menos participación fueron Chile Chico con un 26,38%, Lago Verde con un 32,18% y Río Ibáñez con un 32,58%.