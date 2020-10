Como una buena noticia y un primer gran paso, destacaron los Consejeros Regionales la adjudicación del Estudio Pre Inversional que busca la normalización del Hospital Regional de Coyhaique, el cual definirá la demanda efectiva de prestaciones asistenciales, así como las brechas que actualmente existen en este recinto asistencial de salud regional. En ese contexto, y dado la crisis sanitaria que nos afecta, los Consejeros hicieron el llamado a no perder tiempo y avanzar e iniciar pronto este estudio tan importante para la comunidad.

Coyhaique.- Cabe destacar que este estudio supera los 300 millones de pesos del FNDR del Gobierno Regional y del cual se espera a futuro poder contar con un recinto acorde a los estándares nacionales e internacionales de prestaciones de salud. Así lo destacó el presidente del CORE, Sergio González. “La ejecución del proyecto de Estudio pre inversional del proceso de normalización del Hospital de Coyhaique va a permitir dar el primer paso como región para poder contar con una salud que responda a los estándares actuales de funcionamiento exigidos para recintos de alta complejidad, nos permitiría corregir también la situación de falta de espacio físico, la falta de equipamiento tecnológico, etc.”.

“Tenemos varios proyectos aprobados dentro del Consejo Regional que no hemos podido realizar, producto de que dentro de todo su proceso han tenido una situación de falta de espacio físico para poder ser ubicados, me refiero a la Unidad de Resonancia Magnética, a la Unidad de Hemodinámia” manifestó el presidente del CORE.

El Consejero Regional, Rodrigo Araya, detallo que mientras se desarrolla este estudio se trabajará de forma paralela en la búsqueda de un terreno adecuado que permita la edificación de una nueva infraestructura. “Hay que tener claro que hay otro paso que hay que hacer junto al estudio pre inversional y tiene que ver con encontrar el lugar, el espacio físico donde se va a instalar el nuevo hospital, porque claramente en el lugar donde actualmente está no cabe un hospital nuevo y no se puede echar abajo ese hospital para construir uno nuevo, porque no tendríamos donde resolver las atenciones y mientras dure la construcción del edificio nuevo. Por lo tanto, es complejo y este estudio pre inversional, es trascendental que se inicie cuanto antes para poder tener a mediano plazo el diseño y finalmente la construcción”.

El Consejero Araya, destacó que es importante no atrasarse en los tiempos. “Es tan importante esto porque este es un estudio que va a demorar, por lo menos, un año y después viene la etapa de diseño y luego postular los recursos para la construcción. Mientras más se demore este estudio más se va a demorar la construcción y entrada de funcionamiento del nuevo establecimiento”.

Finalmente, en la misma línea la Consejera Regional, Andrea Macías, instó a seguir avanzando en el estudio pre inversional. “A parte de la buena noticia para la comunidad, de que se adjudicó el estudio pre inversional para el nuevo Hospital Regional, hemos de esperar que independiente a los efectos del Covid, que sabemos está presente en la carga asistencial de salud, se pueda iniciar lo más pronto posible la ejecución de este estudio en todos aquellos aspectos que son perfectamente abordables mediante el trabajo a distancia y así ir ganando tiempo, para poder dar pasos concretos en el avance de esta esperada normalización de nuestro hospital regional”.

Se espera licitar diseño en 2024 para iniciar obras en 2025 y contar con una superficie de 50 mil a 60 mil m2 en un terreno que alcanzaría las 5 hectáreas aproximadamente.