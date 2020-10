En el caso de la comuna de Coyhaique, se encuentra prohibido salir a la calle en busca de golosinas por encontrarse en cuarentena sanitaria.

Aysen.- Durante este fin de semana, y a raíz de la celebración de Halloween para niños y adolescentes, la autoridad sanitaria hizo un llamado para que en las comunas que se encuentren en etapas que permitan la movilidad de sus habitantes – no así aquellas que se encuentren en situación de cuarentena – eviten salir con menores de edad a la calle en busca de dulces o golosinas; o de lo contrario, adopte las medidas que sean necesarias para minimizar el riesgo de contagio por COVID-19.

Así lo manifestó la Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito Torres, quien manifestó además que para esta actividad – junto con medir el consumo de golosinas- la invitación es a desarrollar actividades dentro de los hogares para la recreación de los niños. “En esta fiesta de Halloween que se ha ido introduciendo lentamente en nuestro país, la recomendación para este año es a no exponer a nuestros menores al COVID-19, ya que este virus está presente en nuestra comunidad. Sin embargo, como se trata de una medida de autocuidado que cada familia debe implementar, se sugiere desarrollar actividades al interior de cada familia para evitar salir a la calle a recolectar dulces y golosinas, cuyo consumo también debe ser regulado por los padres y así proteger la salud de nuestros hijos.”

En este contexto, antes de salir, se debe lavar las manos con agua y jabón por al menos 40 segundos. Usar la mascarilla durante todo el recorrido, ya que una máscara de disfraz no reemplaza el uso de este implemento. Llevar alcohol gel para desinfectarse las manos durante el recorrido por las casas.

No comer dulces o golosinas hasta llegar a la casa o departamento. Al regresar a la casa, se deben lavar las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos. Al volver, es recomendable cambiarse el disfraz por ropa limpia. Lavar los dulces o golosinas recibidas antes de consumirlas.

Cementerios permanecerán cerrados durante este fin de semana en todo el país

Finalmente, se recuerda a la comunidad que con el propósito de evitar la aglomeración de personas que contribuya a la propagación del coronavirus COVID-19, se ha dispuesto que en todo el territorio nacional se proceda al cierre de todos los cementerios. Medida que se extenderá durante los días sábado 31 y 01 de noviembre.