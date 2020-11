Durante el reporte sanitario de este lunes 02 de noviembre la Seremi de Salud Alejandra Valdebenito informo que el Gobierno levantara el cordón sanitario de la región a partir del próximo jueves 05 a partir de las 05.00 horas.

Coyhaique.- En la oportunidad la autoridad sanitaria comento “Ya no existe la limitación de desplazamiento que se emana a través del instructivo de desplazamiento para zonas en cuarentena y cordón para ingresar y salir de la región de Aysén, que establecía una normativa en la que solo se podía ingresar y salir por razones médicas, funerales o mudanzas, y los trabajadores siempre y cuando cumplieran labores esenciales en la región de Aysén, a partir del jueves a las 5.00 de la mañana, las personas podrán ingresar y salir de la región siempre y cuando se encuentren en Fase 3, 4 o 5. De lo contrario, las personas que se encuentren en Fase 1 o Fase 2, el pasaporte sanitario que se requiere para ingresar a la región no le dará el permiso para desplazarse de una región a otra”, detalló.

En la ocasión Alejandra Valdebenito agrego que la excepción a toda esta medida es la comuna de Coyhaique que sigue en cuarentena, al menos durante esta semana” Las personas de la comuna de Coyhaique deben mantener su restricción y limitación de desplazamiento y los que lo hagan deben hacerlo con los permisos respectivos o salvoconductos para salir de la región de Aysén”.

Respecto de las implicancias que tiene para la región esta medida, la seremi de salud señalo “En regiones como la nuestra donde existe un sistema de salud frágil, en el sentido de que no tenemos una oferta privada, además de la distancia y el aislamiento geográfico en relación al resto del país, es que hemos podido solicitar una PCR de ingreso a las personas que van a retornar o ingresar a la región de Aysén con no más de 72 horas”.

En la ocasión La Seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, también reportó solo un nuevo caso de contagio confirmado mediante examen PCR por Covid-19 en la comuna de Coyhaique.

Actualmente la región disminuyó a 85 sus casos activos y el total de contagios acumulados desde el inicio de la pandemia llegó a 1.143.