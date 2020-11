Esto beneficia a las 9 comunas en fase 4 de la región. Toda persona que ingrese debe contar con una PCR(-) de no más de 72 hrs, su permiso interregional ( www.comisariavirtual.cl) y su pasaporte sanitario (www.C19.cl)

Aysen.- La comuna de Coyhaique continúa en cuarentena y sus habitantes solo pueden salir por razones médicas, de mudanza, funerales y los trabajadores esenciales. ( www.comisariavirtual.cl).

Las razones humanitarias, para entrar y salir de la región, siguen solicitándose a través del correo oirsaysen@redsalud.gov.cl

Con la eliminación del Cordón Sanitario este jueves 05 de noviembre, el cual regulaba el ingreso y salida de la región de Aysén, se bajan una serie de medidas que condicionaban el desplazamiento de las personas; permaneciendo como requisito esencial que las personas que viajen a la zona cuenten con PCR negativo (cuyo resultado no deberá ser de un tiempo mayor al de 72horas desde la toma de muestra); además de provenir y movilizarse entre zonas en fase 3, 4 o 5.

La información fue entregada por la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torres, quien entregó más antecedentes al respecto. “Con el levantamiento del cordón se da inicio al Permiso Interregional, el cual aplica para todas las personas- independiente de que sean residentes, turistas, familiares o trabajadores- quienes para ingresar desde alguna comuna que se encuentre en fase 3, 4 o 5 deberán cumplir con estos requisitos para poder ingresar a las comunas que se encuentren en estas mismas etapas. En la región de Aysén tenemos 09 comunas que están en fase 4, por lo tanto, estas personas podrán ingresar a la región con el Permiso Interregional, con el Pasaporte Sanitario (www.C19.cl) y una PCR negativa de no más allá de 72 horas.”

En el caso de la comuna de Coyhaique que se encuentra en fase 1, es decir en cuarentena territorial, las personas podrán ingresar o salir de esta comuna y desplazarse hacia otra comuna o región por las mismas causales que existían en un cordón, es decir, con un salvoconducto colectivo para los trabajadores que cumplen funciones esenciales; o los salvoconductos individuales por temas médicos, mudanza o funerales (www.comisariavirtual.cl), acreditados.

En los casos excepcionales donde residentes no cuenten con el resultado de su PCR(-), deberán cumplir con una cuarentena obligatoria hasta conocer los resultados de éste. Informando posteriormente su resultado al correo aduanasanitaria11@redsalud.gov.cl ; y en el caso excepcional donde el residente no haya podido realizarse su exámen PCR, también se le cursará una cuarentena obligatoria mientras – en forma personal e individual- coordine su exámen en la zona.

En el caso de las personas que han sido diagnosticados como casos positivos por contagio a COVID-19, y que ya cumplieron su etapa de aislamiento, deberán acreditar su condición a través de un certificado médico de alta de la autoridad sanitaria o de su centro de salud que determine que la persona es un positivo persistente, pero ya no es contagiante.

De esta forma, a partir de este jueves, las personas que deseen ingresar a la zona, junto con el resultado negativo su PCR por COVID 19 (donde están excluidos los menores de 02 años), deberán contar con un Permiso Interregional (www.comisariavirtual.cl) y su Pasaporte Sanitario que se puede obtener en el sitio web www.C19.cl a excepción de los habitantes de la comuna de Coyhaique.