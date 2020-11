El estudio es fruto de un extenso trabajo coordinado entre distintos actores, que comenzó el 6 de septiembre de 2018 con la creación de la Mesa Técnica de la Zona Franca de Aysén, donde se establecieron distintos objetivos, como el desarrollo de este estudio de prefactibilidad.

Aysen.- La Intendenta de Aysén, Geoconda Navarrete, y el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno, junto al Vicepresidente Ejecutivo de Corfo, Pablo Terrazas, y autoridades regionales y de la Universidad Austral de Chile, participaron de la presentación de los resultados del Estudio de Prefactibilidad para la Zona Franca de Aysén, a cargo de dicha casa de estudios.

“Hoy, con esta presentación por parte de la Universidad Austral de Chile, damos por cumplidos los objetivos iniciales propuestos por la Mesa Técnica para la Zona Franca de Aysén. Estoy seguro que las conclusiones de este estudio se constituirán como el primer cimiento, la base fundamental, que permitirá construir, desarrollar y proyectar en el tiempo la Zona Franca de Aysén; la primera desarrollada en Chile en el siglo XXI”, destacó el Subsecretario de Hacienda, Francisco Moreno.

La Intendenta de la región de Aysén, Geoconda Navarrete, recalcó la voluntad y el compromiso del Gobierno del Presidente Sebastián Piñera con la instalación de un recinto de Zona Franca en Puerto Aysén. “Hemos buscado aunar todos los esfuerzos, todas las alianzas necesarias públicas y privadas que permitan el desarrollo de los territorios, sobretodo el nuestro, que tiene muchos potenciales, pero donde tenemos que buscar las alternativas de fomentar la inversión y el desarrollo productivo”, dijo la autoridad regional.

Omar Muñoz Sierra, director de Corfo Aysén – entidad técnica a cargo del proceso de adjudicación del estudio de prefactibilidad- destacó que “los resultados de este trabajo, son contundentes y contribuyen a la certidumbre para la viabilidad del proyecto. Sabemos que tiene un respaldo técnico, profesional, académico y científico, así que queremos agradecer al equipo de la Universidad Austral de Chile por el trabajo realizado y al equipo técnico de Corfo, del Ministerio de Hacienda, del Gobierno Regional de Aysén e Intendencia, y por la confianza depositada en Corfo para llevar adelante este trabajo”.

En tanto el presidente del Consejo Regional de Aysén, Sergio González Bórquez, señaló que “nuestro compromiso es seguir trabajando con el Ejecutivo y con Corfo y los distintos sectores, para poder llevar adelante esta iniciativa que nace del Movimiento Social del año 2012, como un compromiso de presidencial, que hoy a casi ocho años estamos viendo algunas luces, como este estudio de prefactibilidad que nos permite decir que sí se nos ha escuchado y que esto se ha retomado”.

Por su parte, para el Alcalde la Municipalidad de Aysén, Luis Martínez, explicó que la Zona Franca “para nosotros, es visto como una herramienta económica. Que pudiese provocar un cambio, un antes y un después. Estoy contento por lo que está pasando y espero que sigamos trabajando en conjunto con el propósito de hacerle un bien a la vida de las personas, porque sin lugar a dudas, la zona franca donde esté instalada, va a favorecer y será un cambio para nuestra región, en la que tenemos un aislamiento de todo tipo, pero creemos que lo podemos ir sorteando y mantener esta lejanía, pero tener un buen pasar para toda nuestra familia en la comuna”.

Desde la Universidad Austral de Chile, su Prorrector Dr. Rodrigo Browne destacó la voluntad de las instituciones en apoyar a las regiones, y el rol de los académicos de la institución en la contribución al desarrollo territorial. “Nuestra casa de estudios se define por ser una de las grandes universidades de la macrozona sur Austral y en ese sentido, este trabajo reúne a una comunidad completa para impulsar una iniciativa que ojalá sea lo suficientemente viable y beneficiosa para la comunidad. Este estudio es una muestra de aquello, y esperamos que el proyecto pueda avanzar y potenciar el desarrollo de Aysén”.

Respecto a los pasos a seguir, la Intendencia Regional de Aysén, junto al Ministerio de Hacienda, elaborarán la versión definitiva de las bases de licitación y, previa revisión de la Contraloría, llamarán a una licitación nacional e internacional para la construcción y administración de la Zona Franca de Aysén.

Este estudio, que va en línea con el cumplimiento de la Ley N° 20.655, aprobada durante el primer mandato del Presidente Sebastián Piñera, es el resultado del trabajo conjunto de la Intendencia Regional de Aysén, el Municipio de Aysén, y el Ministerio de Hacienda, así como también del apoyo de la Corfo y el Gobierno Regional, que financiaron y gestionaron la licitación que permitió adjudicar dicho estudio.

DETALLES DEL ESTUDIO DE PREFACTIBILIDAD

El estudio consideró la estructura productiva, el contexto demográfico y económico de la región y su potencial de desarrollo, la cuantificación económica del proyecto, las áreas económicas que podrían beneficiarse con la instalación de la Zona Franca identificando las sinergias y oportunidades para los sectores productivos de la región.

Si bien a lo largo del estudio se identificaron oportunidades y amenazas, Roberto Pastén, académico del Instituto de Economía de la Universidad Austral de Chile y Director del Proyecto, sostuvo que “aun cuando es difícil hacer proyecciones en un ambiente tan incierto económicamente, el desarrollo del proyecto tendrá impactos positivos en el desarrollo de la región. Se estima que la ZFA podría alcanzar ventas de hasta 80 millones de dólares anuales para los primeros diez años del proyecto. Lo anterior unido a la posibilidad de producir insumos para el sector acuícola lo cual haría más convenientes producirlos en la región que traerlos desde otras regiones”, puntualizó.

Conclusiones:

• Posibilidad de crecimiento de ZFA a largo plazo, periodo de 30 años, promedio de ventas de US$ 150 millones (de dólares) para primera parte del periodo. Con un potencial de ventas de US$ 250 millones (de dólares) hacia el final del periodo de 30 años.

• Capacidad de crecimiento limitada por tamaño del terreno donde se localiza la infraestructura.

• En una visión de largo plazo periodo de 30 años mayor probabilidad que exista un problema de oferta que de demanda.

• El proyecto es contra cíclico: Se implementa en periodo de crisis económica y comienza a operar en periodo de recuperación económica.

• De acuerdo a análisis insumo producto. Impacto multiplicador en otros sectores, principalmente acuicultura (actualmente insumos del sector se traen mayoritariamente de Puerto Montt y otras zonas) y sector turismo (La ZF en sí es una atracción turística).

• Generación de empleo a largo plazo, -estimación preliminar- aproximadamente 500 personas en empleo directo. Pero mucho menor para los primeros años de operación del proyecto.

• Beneficios sociales altos para la región, no así desde una perspectiva nacional (costo fiscal de ZF US$ 25 millones anuales, en la perspectiva de largo plazo).