Víctima resultó con 17 heridas cortopunzantes en la cara y cabeza, además de fractura de nariz y mandíbula. Adolescente fue puesto en internación provisoria. Un segundo imputado, en prisión preventiva como encubridor.

Coyhaique.- La Fiscalía Local de Coyhaique formalizó a tres imputados por el delito de homicidio calificado en perjuicio de una persona de 80 años, quien falleció el miércoles 4 de noviembre en el Hospital Regional de Coyhaique a consecuencia de las graves lesiones sufridas cerca de las seis de la madrugada el domingo 1 de noviembre. La víctima, según detalló el Ministerio Público en la audiencia pública, resultó con 17 heridas cortopunzantes en la cara y cabeza, además de fractura de nariz y mandíbula.

El fiscal jefe de Coyhaique, José Moris, explicó que a dos de los imputados, de 17 y 58 años, se les formalizó como autores directos del homicidio y al tercero, de 54 años, como encubridor, “ya que colaboró con el ocultamiento de los imputados principales”. De acuerdo a la propia declaración de la víctima a Carabineros, los tres imputados concurrieron hasta su casa para solicitar dinero y ante su negativa, el imputado de 17 años le habría propinado un golpe en la cabeza con un fierro, tras lo cual los tres le siguieron golpeando.

FORMALIZACIÓN

El Juzgado de Garantía, luego de escuchar los argumentos planteados por la Fiscalía y la Defensa, estimó por acreditado el delito de homicidio -no calificado como solicita la Fiscalía, sino homicidio simple- y accedió a dejar al imputado menor de edad, autor directo, “en internación provisoria, es decir en la cárcel de menores y al adulto que actuó como encubridor, en prisión preventiva”, explicó el fiscal Moris.

Respecto de la madre del menor de edad, quien también fue imputada en esta causa, el tribunal no tuvo por establecida su participación, cuestión que sí sostiene la Fiscalía, y a ese respecto, como no se dieron medidas cautelares, la Fiscalía apeló en la misma audiencia por lo cual los antecedentes serán puestos en conocimiento de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de Coyhaique para que resuelva, añadió el fiscal del Ministerio Público.

En este caso, las primeras diligencias fueron efectuadas por la SIP de Carabineros y el Labocar, y luego de ellos, tras el fallecimiento de la víctima, se encargaron diligencias a la Brigada de Homicidios de la PDI. “Todas las diligencias fueron las que permitieron la identificación de los autores y su detención”, explicó el fiscal jefe de Coyhaique.

PDI

Sobre el trabajo investigativo, cabe destacar que, una vez comunicada la concurrencia al Hospital Regional de Coyhaique por parte de la Fiscalía Local, los detectives de la Brigada de Homicidios Coyhaique efectuaron el reconocimiento externo policial del cadáver de la víctima y, junto a los peritos del Laboratorio de Criminalística Regional de la PDI, realizaron el trabajo en el sitio del suceso en el pasaje Panguilemu para recabar mayores antecedentes sobre la criminodinámica de los hechos y realizar el empadronamiento de los testigos para ubicar a los responsables de los hechos, de acuerdo a lo señalado por el jefe de la unidad, comisario Mauro Gutiérrez.

En ese sentido, y tras el análisis criminal, la unidad especializada logró la identificación y detención de los imputados por el delito de homicidio la tarde del viernes 6 de noviembre de 2020 en Coyhaique. Además, se ubicaron los elementos contundentes y el arma cortopunzante con la cual se habría agredido a la víctima, quedando diligencias pendientes que obedecen al análisis del Laboratorio de Criminalística de la PDI para poder realizar los peritajes.

El plazo para el término de las diligencias investigativas coordinadas entre la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, fue fijado en 60 días.