La ciudadanía podrá desplazarse libremente por la comuna de Coyhaique de lunes a viernes, mientras que los fines de semana y días festivos, requerirá de permisos temporales que puede obtener en www.comisariavirtual.cl

Coyhaique.- Los bajos índices por contagio COVID 19 de las últimas semanas, sumado al trabajo realizado en el control de esta enfermedad, generaron que después de casi 07 semanas de restricción de movilidad y confinamiento en la comuna de Coyhaique; este jueves a las 05 AM se levantará la medida de cuarentena para la capital regional, dando paso a la epata de transición.

La información la dio a conocer la Seremi de Salud Aysén, Alejandra Valdebenito Torrres, quien indicó que en esta nueva etapa es necesario seguir fortaleciendo las medidas de autocuidado para seguir avanzando hacia una mayor apertura. “Tal como lo dieron a conocer nuestras autoridades de nivel central, la comuna de Coyhaique pasara a fase 2 o etapa de transición este jueves, gracias a todo el trabajo y esfuerzo que ha desarrollado parte importante de la comunidad y los equipos de salud para contener el avance del COVID-19. Sin embargo, para no retroceder nuevamente a una etapa de cuarentena, requerimos la colaboración de toda la comunidad. Hay que seguir utilizando mascarillas, mantener el lavado frecuente de manos y mantener el distanciamiento social.”

De esta forma, a contar del jueves 12 de noviembre, las personas podrán desplazarse dentro de la comuna de Coyhaique de lunes a viernes, sin necesidad de contar con permisos individuales; no así los fines de semana y festivos, ya que se requerirá de permisos temporales que se podrán obtener en www.comisariavirtual.cl ; lo anterior, con la finalidad de reducir las reuniones sociales y recreativas, que representen alto riesgo de contagio y propagación del COVID-19. Es por eso que se define esta fase de Transición, para que, antes de pasar a ser comuna sin cuarentena, se retomen paulatinamente las interacciones que conllevan menor riesgo de contagio o que se pueden hacer asegurando el distanciamiento físico, como las actividades comerciales o laborales.

En este contexto, Fredy Ulloa Sánchez, Pdte de la Población Clotario Blest – Riffo 1 de Coyhaique, esta es una muy buena noticia para la comunidad, pero si avanzamos un pasito, debe ser en forma segura y seguir avanzando, ya la comunidad vio las consecuencias económicas y familiares que deja una cuarentena, es por eso que no hay que volver atrás. Por eso depende de usted vecino y vecina, hay que seguir con las medidas como mascarilla, lavarse bien las manos y el respeto de las condiciones para no volver atrás.”

Finalmente, con el fin de mantener un bajo contagio por COVID-19 y no tener que retornar a cuarentena, se reitera a la comunidad la importancia de mantener las medidas sanitarias básicas para que tanto la comuna de Coyhaique, como el resto de las comunas de la región, continúen avanzando hacia la apertura gradual de las actividades sociales y productivas, donde el aforo (cantidad de personas) que se permiten reunidas para participar en reuniones sociales y recreativas de máximo 20 personas en lugares abiertos y 10 en lugares cerrados.