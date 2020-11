La recalada de la ‘Dama Blanca’ -como también se le conoce- se convirtió en la primera actividad masiva de la Región de Aysén desde el mes de marzo de este año. Cientos de familias ingresaron hasta las instalaciones de Emporcha para conocer de cerca la icónica embarcación de la Armada de Chile. Todo el flujo de personas al interior y exterior del puerto fue controlado y manejado con estrictos protocolos sanitarios.

Puerto Chacabuco.- Dos visitas anteriores a la bahía de Puerto Chacabuco registraba el Buque Escuela Esmeralda, la última de ellas en 1983 y tardó 36 años en volver al litoral de la Región de Aysén. Décadas en las que un gran número de patagones no tuvo la posibilidad de verla en vivo. Pues bien, la espera terminó este miércoles 11 de noviembre porque cerca de las 08:00 horas comenzaron a divisarse las 21 velas de la nave.

Lo anterior se concretó gracias a la iniciativa de la Empresa Portuaria Chacabuco que identificó -producto de la situación sanitaria a nivel mundial- que la travesía de instrucción N° 65 de ‘La Esmerada’ se realizaría íntegramente en aguas chilenas, siendo su principal hito participar de los 500 años del Estrecho de Magallanes a fines de octubre.

Para el Capitán de Navío Mauricio Arenas, comandante del Buque Escuela Esmeralda, la Región de Aysén “para nosotros es algo significativo, donde los hielos se acaban, donde hay fiordos, canales, donde los navegantes se forman. Llegar hasta acá y atracar, por primera vez, en este muelle es histórico”.

“Estamos muy contentos porque hoy somos anfitriones de una actividad que hace 36 años no se producía en la región. No sólo recibimos una nave y su tripulación, también abrimos las instalaciones a la comunidad porque el sentido de contar con la Esmeralda aquí es para la ciudadanía”, expresó el Gerente General de la Empresa Portuaria Chacabuco, Gastón Bastías.

La Intendenta Regional Geoconda Navarrete, explicó que esta visita de la embarcación “nos va a permitir que una comunidad que está en Etapa 4, acceda de manera controlada en lo sanitario, tomando todas las precauciones y que los vecinos puedan venir a conocer y fotografiar el Buque Escuela.

“Hay que considerar que la Esmeralda es un pedazo de Chile y hoy está la gran oportunidad de conocerla. Adicionalmente, hay un poco de nostalgia que algunos tuvimos la posibilidad de vivir navegando en el buque”, rememoró el Gobernador Marítimo de Aysén, Capitán de Navío Litoral Horacio San Martín.

Asimismo, desde el primer momento siempre se pensó en abrir las instalaciones del puerto con estrictos protocolos sanitarios para que las familias pudiesen acercarse a la nave, la que tiene a su dotación -compuesta por 238 hombres y 27 mujeres, entre los cuales 72 son Guardiamarinas, 35 Marineros en Instrucción y 4 Oficiales nacionales pertenecientes a otras ramas de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad-, en cuarentena preventiva, por ello nadie puede abordar el buque escuela durante sus 112 días de instrucción.

Las visitas desde el interior del puerto -que sumaron 3.067 personas-, se realizaron entre mediodía y las seis de la tarde para dar pase al zarpe de la ‘Esmeralda’, alrededor de los 20:00 horas con rumbo a Puerto Montt, cumpliendo su importante misión de completar la formación de los Oficiales y Marineros de la Armada de Chile, como de recién egresados de sus respectivas Escuelas Matrices.

Un hito que cita un precedente en la contingencia sanitaria, siendo muy bienvenido para cada uno de los ayseninos que pudo ser parte de una ilustre visita del Buque Escuela Esmeralda.