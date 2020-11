La jornada de este miércoles en el Juzgado de Letras y Garantía de Puerto Aysén, el Ministerio Publico formalizó a tres dirigentes sociales tanto de Aysén como de Chacabuco por su participación en protestas, mediante la toma de la ruta 240 exigiendo se incrementen las medidas sanitarias en medio de la pandemia.

Puerto Aysen.- “Se les acusa a ellos de corte de ruta y que esto se enmarcaría dentro de esta modificación que se hizo al Código Penal, para tratar de agravar las conductas de los manifestantes. Tenemos a 14 personas que fueron requeridas en su momento por la Fiscalía, de la cuales yo represento aproximadamente a unas de 10 de ellas, respecto a varias de ellas se llegó a una salida alternativa, esto es la suspensión condicional del procedimiento. El día de hoy, tuvimos la situación respecto de tres personas que fueron formalizadas y que se fijó un plazo de investigación de 60 días, una de ellas, se dejó con firma mensual en Carabineros mientras dure la investigación”, señaló el abogado de los imputados, Marcelo Rodríguez.

Rodríguez, dijo también que, “esperamos que en el transcurso de la investigación se logre esclarecer de lo que se les está acusando, porque en realidad son acusaciones que me parece que no tienen mucho sustento y que esperamos que se logre acreditar en esa investigación la inocencia de mis representados”.

En tanto, uno de los acusados, el dirigente vecinal Carlos Díaz, comentó que esta, “tranquilo, porque a mí en su momento me llama la comunidad para acompañarlos en Chacabuco y lamentablemente se da todo este tema, en que prácticamente nosotros somos los terroristas de Aysén”.

Los dirigentes acusados en esta oportunidades han señalado que esperaran la investigación y un eventual juicio, ya que, esperan que todo esto se aclare, no se persiga la comunidad y a sus dirigentes por exigir, como fue en su oportunidad, mayor resguardo y protección sanitaria ante el aumento de casos que tuvo el Covid – 19 en la región.