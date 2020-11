Con toda la música y ritmo de la banda local “Pasión Ranchera” junto a la destreza del reconocido ilusionista y mago nacional, Nicolás Luisetti (Magic One) los vecinos y vecinas de la localidad costera conmemoraron durante la noche del miércoles recién pasado un nuevo aniversario. Esto, tras las gestiones efectuadas por la Ilustre Municipalidad de Aysén a través de su Unidad de Cultura y que permitió entregar un momento de alegría y distención en medio de la actual crisis sanitaria por covid-19.

Puerto Chacabuco.- Frente a este hecho, el alcalde de Aysén, Luis Martínez Gallardo manifestó que la realización de este acto obedece al compromiso previamente adquirido con los vecinos, sus dirigentes y unidades vecinales. Sin embargo, debió al contexto sanitario debió aplazarse. El edil además relevó la participación del mago, Magic One, en el recientemente inaugurado anfiteatro del Parque de los Artesanos y el desarrollo del escenario móvil que permitió recorrer con música las principales arterias del puerto principal de la región.

En tanto, Nicolas Luisetti, el interprete tras Magic One y ex integrante del grupo Magic Twins expresó su alegría al finalizar la actividad destacando las sonrisas y los aplausos de las niñas y niños ayseninos que repletaron el anfiteatro, puntualizando un mensaje de vida para este público e instándolos a conquistar sus sueños “eso es la magia y ese el mensaje que yo les quiero dar aquí en Chacabuco, que logren sus sueños y me encantó el recibimiento y la magia tan simple que hicimos y que causó tanto impacto y jugar con las emociones. Esto es importante en pandemia, poder olvidarnos poco y pasarlo bien, traer cultura a Puerto Chacabuco”.

Finalmente, Jaime Vásquez Vargas, vecino de la localidad costera y asistente a la actividad indicó que “el espectáculo fue bastante bueno y me parece bien que haya espectáculos de este tipo para la comunidad. Tengo entendido que esto lo gestionó la municipalidad y es bueno que traigan este tipo de eventos para que en este tiempo de pandemia uno igual se pueda distraer de los problemas que estamos pasando. Bien por la alcaldía que trae a la comuna y desarrolla este tipo de actividades que son buenas para la comunidad y se le agradece de antemano, sentenció Vásquez.