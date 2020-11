Tras la exposición de la jefa de Secplac de la Municipalidad de Chile Chico, Claudia Poveda y la profesional que elaboró la iniciativa, Nicolle Gutiérrez, el pleno de Consejo Regional de Aysén dio por aprobado el proyecto de Alcantarillado y Construcción de Casetas Sanitarias para Puerto Bertrand”, una sesión que fue seguida por el Alcalde Ricardo Ibarra en compañía de vecinos, vecinas y dirigentes de la localidad, quienes se mostraron felices que los más de 2.400 millones de pesos hayan sido aprobados para ejecutar esta importante obra.

Chile Chico.- La máxima autoridad comunal puso en valor la perseverancia de los dirigentes actuales y quienes por muchos años han luchado porque este momento sea una realidad, como así también del equipo de profesionales de la Secplac Municipal y del Gobierno Regional de Aysén. Además, destacó el respaldo unánime de todos los Consejeros y Consejeras Regional que reconocieron la importante necesidad de este proyecto que mejorará, sin lugar a dudas, la calidad de vida de los vecinos y vecinas de Puerto Bertrand.

“Esta es una tremenda alegría, gracias a la votación unánime del Consejo Regional, la alegría de los vecinos y vecinas de Bertrand de haber conseguido este logro histórico después de tantos años de golpear puertas y no tener respuesta, del abandono al cual estuvo sometido durante tantos años este hermoso pueblo. Nos decían algunos vecinos que era tan triste cuando se tenían que ir a Cochrane o a otras ciudades y hoy han regresado, están con todas las fuerzas de salir adelante. Así es que, estamos muy contentos, muy agradecidos de todas las voluntades que se unieron en esta jornada, también agradecido de nuestros colegas, porque el mérito en un gran porcentaje es de ellos, fruto de la tenacidad, de las capacidades de los profesionales de Secplac“, manifestó el Alcalde Ricardo Ibarra.

La Intendenta, Geoconda Navarrete, que participó de la reunión del Core vía internet, dijo que, “Sin duda, nuestra labor es mejorar la calidad de vida nuestros vecinos, de quienes han construido región, de quienes hacen patria en los distintos lugares y asentamientos que han elegido para quedarse en nuestra región. Ha sido un trabajo largo, también recuerdo que estuvimos acá en la Intendencia con el Alcalde, con su equipo técnico, con los profesionales de Mideso, con el equipo de proyectos el Gore y para apoyar el trabajo desarrollado con nuestros Consejeros. Decir también que, este proyecto en cuanto tuvo su RS, esta Intendenta tuvo la voluntad de ponerlo en tabla para esta votación que le cambia la vida a los vecinos de Bertrand”.

El Presidente del Consejo Regional, Sergio González, destacó sobre este proyecto que beneficia la comunidad de Puerto Bertrand, “muy contentos como Consejo Regional, en representación de nuestro cuerpo colegiado quiero enviar nuestras felicitaciones a todas las familias de Puerto Bertrand, una pequeña localidad que el día de hoy ha tenido una gran noticia que va a posibilitar el alcantarillado y las casetas sanitarias en ese lugar. Este es un proyecto que sobrepasa los 2.428 millones de pesos, trabajado por muchos años por los dirigentes de esa localidad y obviamente que ha tenido el respaldo del Municipio, sus profesionales y el Alcalde para sacarlo adelante”.

El Consejero Regional de la Provincia General Carrera, Washington Medina, destacó el trabajo mancomunado que se ha realizado junto al Alcalde Ricardo Ibarra y el Concejo Municipal en bien de avanzar en iniciativas tan importantes como el Alcantarillado para Puerto Bertrand, agregando que, “todos mutuamente estuvimos en la línea de fortalecer este proyecto, trabajar y que era prioridad número uno. Por lo tanto, cuando hay voluntad, se toman los acuerdos, avanzamos en proyectos que son significativos como el futuro alcantarillado de Puerto Bertrand, con una suma de casi 2.500 millones de pesos”.

El Consejero Regional por la Provincia Capitán Prat, Carlos Campos, también relevó esta importante iniciativa, ya que, considera que era algo necesario para un pueblo netamente turístico, que había sido abandonado y que en la actual administración municipal ha vuelto tomar la relevancia que merece. “Siempre nos preguntábamos porque los municipios no se preocupan de Puerto Bertrand, esa era una pregunta de todos los periodos, hoy estamos avanzando y en ese sentido reconozco ahí la labor del Alcalde Ricardo Ibarra, que se ha preocupado por esta localidad. Felicitar a todo ese pueblo, esperar que vayamos avanzando y estaremos atentos para ver cómo va funcionando este proyecto”.

Otro de los Consejeros que mantuvo preocupación desde los orígenes de este proyecto y que ahora al ser aprobado se mostró muy feliz fue, Jorge Abello, quien señaló, “hoy con este proyecto se nota un nuevo empuje, pero hubo un periodo en que sus autoridades locales dejaron un poco en abandono a esta localidad y costó mucho que esta iniciativa fuera adoptada por el Municipio. En la actual administración hay que reconocer que lo toman con fuerza y por cierto por eso hoy esta acá, los que estuvimos en el Consejo anterior vimos muchas dificultades para que el Municipio se hiciera responsable de este proyecto, pero hoy celebramos una muy buena noticia para Bertrand”.

Una reacción de enorme alegría tuvo la vecina y dirigenta histórica de Puerto Bertrand, Ester Valenzuela, luego de ver la aprobación unánime del Core para el proyecto de alcantarillado y casetas sanitarias de Bertrand.

“Feliz, feliz, me emociona todo esto porque yo he luchado mucho como así también muchas personas y todo Bertrand por nuestro alcantarillado, así es que, me siento feliz… Todo, todo se ha cumplido, porque yo cuando era la presidenta de la junta de vecinos y entró el señor Alcalde Ibarra subrogando al otro Alcalde que nos negaba todo, me dijo mire vamos a ver que vamos a hacer primero, yo le dije la plaza bien y si sale el alcantarillado bien, una de las dos cosas y las dos cosas se cumplieron, así es que, yo estoy muy feliz“.

La señora Carmen Alegría, es otra vecina y emprendedora de Puerto Bertrand, quien quiso agradecer a todos quienes hicieron posible llegar a este gran momento de aprobar los recursos para el alcantarillado de la localidad. “Me siento muy feliz, porque ahora mi hostería la voy a poder trabajar como Dios manda, la tenía clausurada por el mismo motivo, no tenía alcantarillado, así es que, ahora estoy contenta, muy contenta. Muchas gracias a las autoridades, al Core y si no hubiera sido por el Alcalde o los profesionales que hicieron el proyecto que es primordial, porque todo esto que se ha hecho es algo grande, no es una cosa pequeña, así es que, le agradezco a todos, a la señora Claudia, porque ella es muy motivada en todo este trámite”.

Son muchos años que la comunidad de Puerto Bertrand estaba requiriendo esta necesidad básica de contar un alcantarillado para el sector, en cuando asumió su gestión el Alcalde Ricardo Ibarra junto con hacer efectivo un trabajo descentralizado, se comprometió con los vecinos y vecinas de esa turística localidad en que haría todas las gestiones para que este proyecto sea formulado en el Municipio y se levanten las observaciones que haya que subsanar.

Luego vino obtener el RS, o recomendación satisfactoria del Ministerio de Desarrollo Social, lo que se consiguió, dejando así el proyecto sin observaciones y técnicamente aprobado, listo para su financiamiento. Posteriormente se apeló a la voluntad del ejecutivo de poner la iniciativa en tabla lo antes posible y así ocurrió, la señora Intendenta priorizó el proyecto para ser votado en el pleno del Consejo Regional de Aysén, lo que finalmente sucedió y hoy este anhelo de la comunidad de Bertrand tiene financiamiento aprobado y se inicia el trámite administrativo, que permita en los próximos meses dar inicio al proceso de licitación del “Alcantarillado y Casetas Sanitarias de Puerto Bertrand”.