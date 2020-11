Iniciativa fue comprometida por la Intendente Geoconda Navarrete en febrero pasado y debería ser entregada el primer trimestre del 2021. Agrupación entregó ayuda a casi 800 personas el año 2019. Trabajos se centran en aislarla térmicamente, mejorar sistemas de agua y espacios comunes, entre otras mejoras.

Coyhaique.- Como un lugar “emblemático” para el gobierno calificó la Intendente Geoconda Navarrete la Casa de Pacientes Trasladados de Coyhaique, la cual se encuentra en etapa de conservación desde el pasado 19 de octubre y que a la fecha alcanza un 50% de avance físico, y que durante el primer trimestre del 2021 entregará mejores prestaciones a los cientos de usuarios que recibe anualmente desde el año 2013.

Tras recorrer la propiedad en reestructuración, la Ejecutivo Regional remarcó la importancia de la ejecución del proyecto, señalando que va en beneficio de “una agrupación que hace una tremenda labor social y que suple muchas veces donde la institucionalidad no llega y que hace unos meses atrás nos manifestaron apoyo para mejorar el sistema eléctrico –ya que permanentemente se transformó en un foco de inseguridad de los mismos pacientes que vienen de distintas comunas de la región- y la casa no solo presentaba falencias en lo eléctrico sino que en los baños, sistema de agua, en la aislación térmica; y fue así como el equipo del Gobierno Regional se propuso desarrollar un proyecto para mejorar la casa y dar una mejor habitabilidad de la obra”, dijo Geoconda Navarrete.

Desde la agrupación responsable del inmueble se mostraron felices por el avance de los trabajos, señalando según su Presidenta, Liliana Gómez, estar “muy agradecida porque llegando acá me sorprendió el avance y como está quedando la casa porque para los pacientes va ser de gran ayuda y lo agradecemos”, admitió.

Yohana Hernández por parte, coordinadora de la agrupación, luego de conocer los avances señaló que “se notan los cambios, es un tremendo trabajo y agradecemos a la Intendenta el compromiso porque llevábamos más de un año solicitándolo y se logró al fin. Es un gran anhelo para nuestros pacientes –donde el año pasado atendimos casi a 800 personas de todas las comunas de la región- y va ir en directo beneficio de ellos”, señaló.

La seremi de Salud, Alejandra Valdebenito, también se sumó a las palabras de satisfacción por conocer los avances de la obra ya que irá en beneficio de “un grupo de personas que ponen a disposición su tiempo para sacar adelante este proyecto, que contó con el apoyo de la Intendente, para financiar la remodelación de esta casa que recibe pacientes que requieren de una estadía y hospedaje y darle continuidad a sus tratamientos”, indicó.

Terminadas las obras de mejoramiento, la casa contará con 180 m2 divididos en dos plantas, nuevas fachadas, revestimiento térmico, nuevos sistemas de agua potable y eléctrico y, un refuerzo estructural de envigados.