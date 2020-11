Proyecto ideado por el municipio local fue financiado –mediante $60 millones- por la Subsecretaria de Desarrollo Regional y Administrativo. Intendente Geoconda Navarrete recalcó que resultado demuestra que “las voluntades mueven montañas y de que el trabajo colaborativo entre los gobiernos locales y los sectores nos permite cumplir sueños”.

Aysen.- Mediante una clásica pichanga, los niños y comunidad de Lago Verde inauguraron su primera multicancha sintética de la comuna, la cual requirió de un financiamiento de $60 millones por parte de la Subsecretaria de Desarrollo Regional.

La nueva y moderna infraestructura tiene pasto sintético para el desarrollo de diversas disciplinas, vallas de seguridad y accesos acondicionados para todos; además de una iluminación led de última generación para su uso en horarios nocturnos si es necesario.

Luego de dar el puntapié inicial junto al alcalde Nelson Opazo, la Intendente Geoconda Navarrete señaló que lo ocurrido en la comuna norte es el fiel reflejo que “las voluntades mueven montañas y de que el trabajo colaborativo entre los gobiernos locales y los sectores nos permite cumplir sueños, llevar infraestructura como la que hoy estamos inaugurando acá” haciendo énfasis en que es “la primera multicancha de Lago Verde, proyecto levantado por el municipio y financiado por la Subdere y que se convierte no solo en un lugar para los niños sino que para los jóvenes y adultos”, dijo.

En tanto, el alcalde Nelson Opazo de Lago Verde no ocultó su felicidad por concretar la iniciativa, explicando que “generar espacios para la práctica del deporte en localidades como la nuestra que son aisladas, que tiene dificultades de acceso a infraestructura de este tipo y tener esta multicancha –y próximamente sumar una segunda en Villa La Tapera- nos llena de satisfacción y alegría por ver a nuestros niños disfrutar del deporte y la actividad física en los mejores espacios”, opinó.

Por su parte, el coordinador regional de Subdere, Sebastián Ponce, recalcó que el proyecto “era muy anhelado por la comunidad, es una cancha de futbolito, de pasto sintético con iluminación que le brindará mayor seguridad y horas de uso” agregando que su cuantía tiene que ver con que “antes era un espacio que estaba abandonado que hoy se recupera y pone en valor a la comunidad, para que todos puedan hacer deporte”.

Para el profesor de la escuela de fútbol de Lago Verde, Jhony Rivas, mostró su “alegría” poder enseñarle a sus pupilos en su nueva cancha, explicando que “es un plus más para los chicos ya que el gimnasio cuenta con algunas medidas un poco más exigentes con el uso de zapatillas y acá los niños pueden estar todo el día jugando, más en estos tiempos porque el tema de sedentarismo se puede eliminar o disminuir o las mismas enfermedades mentales producto del encierro y para nosotros esto es maravilloso y vamos a aprovechar el 100% de la cancha”, concluyó.